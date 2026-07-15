Ganó todo con el FC Barcelona y ahora sería el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador ha sumado a un candidato más para reemplazar a Sebastián Beccacece y esta vez es un campeón internacional.

La Selección de Ecuador apura la elección para su nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece, y este miércoles se dio a conocer un nuevo nombre que llegaría a la ‘Tri’ para luego del Mundial.

Según Mateo Moretto para el diario Marca, Robert Moreno y Miguel Ángel Ramírez son los candidatos principales para llegar a Ecuador. De esta forma parece que Eudardo Domínguez pierde fuerza entre las alternativas.

Robert Moreno tuvo un breve paso por la selección de España en reemplazo de Luis Enrique, antes fue asistente técnico del mismo DT. Como asistente técnico, Robert Moreno ganó la Champions League, Supercopa de Europa, Supercopa de España y la Liga de España, todo con el FC Barcelona.

Miguel Ángel Ramírez por su parte fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, luego de eso tuvo pasos por Brasil y clubes de divisiones menores de España

Nombres que si quedaron descartados son Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa, Ricardo Gareca, Guillermo Almada, Álex Aguinaga y Thomas Christiansen. Los cuatro primeros tiene vitrina internacional pero en lo económico podrían alejarse.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Robert Moreno, entrenador español. Foto: Getty.

En resumen