La Selección de Ecuador aún busca nuevo entrenador pero Sebastián Beccacece tendría ya un serio interesado tras el Mundial.

Sebastián Beccacece dejó la Selección de Ecuador tras la eliminación del Mundial 2026 y ahora está pendiente de su futuro. En medio de rumores, ahora al DT argentino lo ponen en un gigante de América.

Según medios brasileños, Vasco Da Gama tiene entre sus candidatos a Beccacece para el segundo semestre. Es el primer club en el que es vinculado Beccacece tras su salida de la ‘Tri’.

Además de Vasco Da Gama, hubo rumores de la selección de Chile y la selección de Perú, aunque la primera ya lo descartó y la segunda contrató recientemente a otro estratega para el 2030.

En Ecuador, Beccacece cobraba cerca de 2.4 millones de dólares que es la cifra que también podría cobrar en un grande de Sudamérica. A nivel de clubes, Beccacece ha dirigido en Racing, Independiente y Defensa y Justicia de su país.

La Selección por su parte baraja una larga lista de candidatos para reemplazarlo, entre los que destacan Marcelo Gallardo, Thomas Christiansen, Marcelo Bielsa entre otros.

Los números de Beccacece en Ecuador

Un total de 24 partidos componen el historial entre 2024 y 2026. Con Beccacece al mango Ecuador registra un total de 9 victorias y apenas 3 derrotas en todo el ciclo. 12 partidos empatados completan su paso por una selección ecuatoriana que en este momento tendrá que pensar en un nuevo estratega al frente del equipo.

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