Si Estados Unidos gana vs. Bosnia, dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Siguen adelante los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo llena de sorpresas en todos los sentidos. En este miércoles le llega el turno a una selección de Estados Unidos de Mauricio Pochettino que viene de más a menos en la consecución del certamen. Su rival será Bosnia en una noche donde los europeos son lo único que les separa ahora mismo del primer choque ante un rival de peso.

Los de Pochettino llegan al choque después de ganar su grupo. Uno que les situaba en una de las zonas más parejas de la previa junto a Turquía, Paraguay y Australia. Con un total de 6 puntos sobre 9, Estados Unidos fue de unas sensaciones de la primera fase con goleadas incluidas a los dirigidos por Gustavo Alfaro. Tras ganar a los wallabies y hacer con los otomanos, empieza otro torneo ante los bosnios.

En caso de derrotar a los europeos en las próximas horas por la ciudad de San Francisco, Estados Unidos medirá fuerzas ante el ganador de la llave entre Bélgica y Senegal en los octavos de final de la Copa del Mundo. Lo harán el día 6 de julio por Seattle. No olvidemos que el duelo entre los Diablos Rojos y la gran potencia de África se dará unas horas antes de que los dirigidos por Pochettino salten al campo vs. Bosnia.

Los Dragones Azules del Este de Europa vuelven al torneo tras Brasil 2014. Durante la fase de grupos igualaron ante Canadá, cayeron goleados a manos de Suiza y finalmente doblegaron con fuerza a Qatar para meterse con 4 puntos de 9 en esta fase del torneo. Su presencia como uno de los mejores terceros es lo que les permite estar en la batalla que se viene en San Francisco.

USA de Pochettino se mide con Bosnia en unas horas. Conocerá a su rival antes del duelo que medirá a la Bélgica de Thibaut Courtois con la Senegal de Sadio Mané y compañía. Se vienen curvas para un USMNT que tras dejar grandes sensaciones en la fase de grupos, sueña con alcanzar su mejor versión en la Copa del Mundo en lo que vamos de siglo. Cuartos de final en 2002, el techo de momento.

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