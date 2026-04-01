La Selección Colombia ahora se podría quedar sin una “joya” a manos de Estados Unidos. Ambos equipos se debaten la convocatoria del joven talento del Inter Miami, Alexander Shaw. El futbolista es un gran talento de futuro para las selecciones mayores.

Este miércoles 1 de abril de 2026, César Mosquera reveló las primeras fotos de Alexander Shaw convocado para jugar con la Selección de Estados Unidos Sub-18 y se revelaron las primeras imágenes del jugador vistiendo los colores de este equipo. Por lo cual, Colombia empieza a perder terreno en su llamado.

La Selección Colombia lo intentó convocar hace pocos meses, pero el Inter Miami no lo cedió, porque no era fecha FIFA; no obstante, ahora sí fue con el equipo norteamericano. El mediocentro debutó con el Inter Miami en la MLS en esta temporada.

En las divisiones menores, el jugador solo representó a Estados Unidos en este momento. Aún hay un largo camino y la Selección Colombia lo podría seguir peleando, pero como se ha visto en otros casos suele pesar mucho la decisión del jugador y será él quien tome la decisión.

Los siguientes meses serán claves en esta búsqueda de Colombia de tener al jugador para sus divisiones inferiores y posterior proyección a jugar con el equipo mayor. En su debut con el equipo Sub-18, el jugador acabó anotando un gol ante Islandia.

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¿Por qué Alexander Shaw puede ser convocado por Colombia?

Si Alexander Shaw llega a ser convocado a Colombia también será por voluntad del jugador. El futbolista reveló hace poco que quería jugar para el país sudamericano, aunque ahora lo hizo con Estados Unidos. Su mamá nació en Cali-Colombia, y es por eso que puede ser citado, pese a que nació en Estados Unidos en 2008.

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