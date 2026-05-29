El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está en planes del FC Barcelona y en medio trascendió polémica decisión del Arsenal.

Piero Hincapié vuelve a ser noticia en los medios deportivos, pero esta vez no por motivos positivos. En medio del interés del FC Barcelona por el defensor ecuatoriano, el Arsenal tomó una cuestionada decisión con el seleccionado de Ecuador.

Fue de los más regulares desde que llegó, cumplió en los esquemas de Mikel Arteta tanto como defensor como lateral y ahora señalan que Piero Hincapié sería suplente en la final de la UEFA Champions League contra el PSG.

Por parte del gigante francés, el defensor ecuatoriano William Pacho si sería estelarista por decisión de Luis Enrique. Piero Hincapié podría molestarse de ser banqueado en el partido más importante del año.

Mientras tanto, ya son dos clubes los que quisieran a Piero Hincapié, primero el Galatasaray de Turquía y el FC Barcelona. Arsenal comprará a Hincapié por 55 millones y solo lo vendería por al menos 60 millones.

Los posibles once tiulares del PSG y Arsenal para la final de la Champions League

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard.

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Piero Hincapié – Atlético de Madrid. Foto: Getty.

En resumen