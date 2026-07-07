Radamel Falcao no duda y señala a los responsables de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El histórico jugador de la Selección Colombia rompió el silencio sobre esta eliminación y revela qué le faltó al equipo de Néstor Lorenzo.

El ‘Tigre’ Falcao fue muy claro con lo que le faltó a la Selección Colombia para poder derrotar a Suiza y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El goleador fue muy contundente con su análisis y responsabilizó a la falta de gol de los jugadores.

Falcao cuestionó que el equipo de Néstor Lorenzo no tenga gol y que no pudo aprovechar las oportunidades. El ‘Tigre’ también pidió que toda la estructura del fútbol colombiano se piense en estos fracasos y tome medidas para cambiar algo en los siguientes años.

“Tuvimos oportunidades y no las aprovechamos. En estás instancias, en este nivel, el rival no te perdona y fue otra vez en penales, como ya nos ha pasado. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones“, comentó el jugador en ESPN.

Por otro lado, Falcao también culpó a cómo está estructurado el campeonato colombiano y que no exista una tercera categoría; todo esto pensando en la formación de los jugadores: “Nuestras formaciones tienen que mejorar y también nuestra Liga. No puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia“, sentenció Falcao.

Colombia quedó eliminada en penales. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia ahora debe, nuevamente, de tragar la amargura de una eliminación en penales como le pasó al equipo tricolor en Rusia 2018 con Falcao en cancha. Desde la FCF no se aclaró si seguirá Néstor Lorenzo, aunque es una decisión para los próximos días.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Tras esta eliminación en el Mundial 2026, la Selección Colombia volverá a jugar en el mes de septiembre. Se espera que las palabras de Falcao causen algún efecto y ya el cambio en la Selección Colombia y en el fútbol colombiano empiece en estos días.

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