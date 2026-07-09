Fue campeón de todo en Sudamérica y ahora suena para ser nuevo DT de Colombia

La Selección de Colombia debe definir la incógnita de quién será su siguiente entrenador luego de la eliminación del Mundial 2026. El argentino Nestor Lorenzo tiene la opción de renovación pero también se buscan otras alternativas si no sigue el DT.
Otro de los nombres que han sonado en las últimas horas es Marcelo Gallardo. El argentino, campeón de todo con River Plate sería una de las alternativas de la FCF si Lorenzo no renueva.
Según medios argentinos, Gallardo estaría viendo con buenos ojos que su siguiente reto profesional sea dirigiendo una selección. La selección de Ecuador, Uruguay y Chile también sondearon al DT de la ‘Tri’.
Zlatko Dalic y Juan Carlos Osorio son otros nombres que han sonado pero la prioridad sigue siendo la continuidad de Lorenzo. La oferta salarial superaría los 2.5 millones de dólares.
Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia
En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 52 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 13 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).
Marcelo Gallardo – River Plate.
Sorpresa: Revelaron que Nestor Lorenzo renunció a la Selección Colombia antes del Mundial por este jugador
Todos los títulos que ganó Marcelo Gallardo en River
Títulos locales (7)
- Copa Argentina 2016
- Copa Argentina 2017
- Supercopa Argentina 2017
- Copa Argentina 2019
- Supercopa Argentina 2019
- Liga Profesional 2021
- Trofeo de Campeones 2021
Títulos internacionales (7)
- Copa Sudamericana 2014
- Recopa Sudamericana 2015
- Copa Suruga Bank 2015
- Copa Libertadores 2015
- Recopa Sudamericana 2016
- Copa Libertadores 2018
- Recopa Sudamericana 2019