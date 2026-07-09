Federación Colombiana de Fútbol eligió al DT de la Selección Colombia para clasificar al Mundial 2030

Conoce la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el DT de la Selección Colombia para encarar las Eliminatorias al Mundial 2030.

Colorín colorado…. ¿Los rumores se han acabado? La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 y de inmediato se instaló la narrativa que Néstor Lorenzo podría dejar el cargo. Así que para empezar a traer claridad, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) eligió al DT para que la ‘Tricolor’ clasifique a la Copa del Mundo 2030.

Antes del Mundial 2026, Lorenzo llegó en medio de varias críticas porque Colombia no pudo estar a la altura de pesos pesados de Europa en partidos amistosos. Perdieron 2-1 y 3-1 contra equipos con muchos suplentes de Croacia y Francia, respectivamente.

Sin embargo, Nestor Lorenzo le empezó a dar la vuelta durante el Mundial. Empezó sorprendiendo con la titularidad de Gustavo Puerta y en gran parte de los partidos ante Uzbekistán, República Democrática del Congo, Portugal y Ghana, demostró superioridad. Llegaron los octavos de final ante Suiza y, por primera vez en el torneo, la Selección Colombia se vio superada. La derrota fue 4-3 por penales y la pregunta era: ¿La Federación Colombiana de Fútbol decidió respaldarlo o quiere un cambio?

El DT que la FCF eligió para que Colombia clasifique al Mundial 2030

Ramón Jesurún presidente de la FCF. (Foto: X / @DeportesEH)

Luego de que el periodista Antonio Casale publicara en X que “fuentes de bajo poder y alta credibilidad indican que Néstor Lorenzo seguirá siendo el DT de la Selección”, Francisco Vélez, de ESPN, agregó que “todo el comité ejecutivo de la FCF respalda la continuidad de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional. ¡¡¡Atención todos!!!”.

Datos clave

Néstor Lorenzo fue elegido por la FCF para clasificar al Mundial 2030.

fue elegido por la FCF para clasificar al Mundial 2030. Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.

quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026. Francisco Vélez confirmó el respaldo total del comité ejecutivo de la FCF al técnico.