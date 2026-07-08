Mohamed Salah utilizó 6 palabras para definir el arbitraje de Argentina vs. Egipto

La estrella de los faraones fue tajante alrededor de lo visto en el estadio de Atlanta entre Argentina y Egipto. Salah no duda de lo ocurrido.

El encuentro entre Argentina y Egipto se encontró marcado por la polémica desde el primer momento. El resultado final con victoria por 3 a 2 para los sudamericanos mantiene al equipo de Lionel Messi en carrera buscando defender la corona. Mohamed Salah habló en rueda de prensa sobre un arbitraje con pocos precedentes en cuanto a reacciones posteriores se refiere en toda la historia de la Copa del Mundo.

“Prefiero no comentar. Todos lo vieron”, palabras del histórico delantero del Liverpool alrededor de la actuación de François Letexier. El gol anulado a los africanos en el inicio de la segunda parte y la revisión rápida que se hizo después del cabezazo de Enzo Fernández, apenas la punta de un iceberg lleno de polémica que hizo explotar al equipo egipcio.

Para Mohamed Salah se trató de una actuación de los suyos a la cual se le pueden reprochar muy pocas cosas. Entiende que los detalles terminaron de definir todo: “Ese era el destino del partido y del resultado. Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños… Todo el mundo vio lo que pasó. No tengo mucho más que añadir”.

“Nos anularon un gol y también no nos pitaron un penalti a nuestro favor. Después, ellos contraatacaron y marcaron. El entrenador nos felicitó por nuestro desempeño. Quería que llegáramos más lejos en la competición, pero así lo quiso Dios. Seguiremos construyendo sobre lo logrado en esta campaña y, si Dios quiere, el futuro será aún mejor”, más reflexiones del delantero egipcio en una rueda de prensa o zona mixta más que cargada de polémica.

Salah se unió a las críticas contra el arbitraje: GETTY

Tras su triunfo, la selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza el próximo sábado. Lo hará nuevamente en la ciudad de Atlanta y con el objetivo de intentar meterse en las semifinales de la Copa del Mundo. Su rival en caso de pisar dicha fase del certamen saldrá del ganador de la eliminatoria entre Noruega e Inglaterra.

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Salah, entre Arabia y la MLS

Fabrizio Romano asegura que el delantero egipcio ya busca equipo tras confirmarse su salida de Liverpool. Arabia Saudita siempre ha estado atenta a su futuro desde hace varias temporadas y pica en punta como su potencial destino. La MLS de los Estados Unidos de Norteamérica también trabaja desde las sombras para intentar seducirle.

Se trataría del primer reencuentro entre Mohamed Salah y Lionel Messi tras lo ocurrido anoche en Atlanta. Recordemos que clubes como San Diego FC cuentan con propietarios de la misma nacionalidad del zurdo del norte de África. Sólo el tiempo dirá qué ocurre, pero ya se le busca destino a uno de los mejores jugadores de la última década y media en toda la Premier League.

Datos claves

Mohamed Salah definió el polémico arbitraje con la frase: “Prefiero no comentar. Todos lo vieron”.

definió el polémico arbitraje con la frase: “Prefiero no comentar. Todos lo vieron”. El árbitro François Letexier fue criticado tras la victoria de Argentina 3 a 2.

fue criticado tras la victoria de Argentina 3 a 2. El delantero abandonará el Liverpool y analiza ofertas de Arabia Saudita y la MLS.