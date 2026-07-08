Hasta 11 jugadores de la Selección Colombia no llegarán al Mundial 2030

No solo James Rodríguez se quedaría fuera por edad. Colombia tendrá que reconstruirse en medio de un recambio que puede darse en 11 de 26 convocados.

La Selección Colombia llegó al Mundial del año 2026 como una de las nóminas más longevas del certamen. Un ejemplo a gran escala del momento que vivía la Federación cafetera e igualmente un ciclo que de la mano de Néstor Lorenzo no pudo superar los octavos de final frente a Suiza. La cabeza entrará poco a poco en el Mundial 2030 con hasta 11 futbolistas que no se espera que puedan repetir tras lo visto en Norteamérica estas semanas.

Más de 28 años de edad era el promedio de cada jugador colombiano en esta Copa del Mundo. La convocatoria de Néstor Lorenzo se basó mayoritariamente en buscar experiencia y en aprovechar el momento de forma de diferentes jugadores que estaban en el prime competitivo de sus carreras. James Rodríguez con 34 años o Juan Fernando Quintero con 33 no serán los únicos que tienen prácticamente imposible llegar a la Copa del centenario.

En la portería seguramente habrá cambios gracias a los 37 años de David Ospina o los que también tiene Camilo Vargas. Si nos vamos al lateral derecho, habrá que encontrarle un suplente a Daniel Muñoz teniendo en cuenta los 34 años de Santiago Arias. Otros jugadores como Jhon Córdoba con 33 años o Yerry Mina en la zaga central con 31 también podrían haber estado ante sus últimas horas en el gran torneo de la FIFA.

Jefferson Lerma tiene 31 años y llegaría con más de 35 a la próxima Copa del Mundo, en un contexto que también obligará a conseguir un volante de primera línea para las próximas temporadas. Los 33 años de Johan Mojica o los 32 de Deiver Machado completan una lista de jugadores que anoche pudieron haberse despedido del máximo torneo de selecciones de este deporte en cuanto al combinado cafetero se refiere. Daniel Muñoz tiene 30 años igualmente.

Se termina una generación de oro para Colombia: GETTY

Colombia despedirá en las próximas jornadas a una generación histórica, una que metió al combinado cafetero en tres de los últimos cuatro mundiales. Jugadores como Ospina, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero hicieron parte de todas las convocatorias donde el país del norte del continente disfrutó como nunca en Brasil 2014, Rusia 2018 o en estas semanas. Veremos si hay un nuevo entrenador a la espera de reconstruir un proyecto que se quedará sin los mayores exponentes del siglo XXI.

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Néstor Lorenzo, con apoyo de la Federación

Carlos Antonio Vélez comentaba horas después de la eliminación frente a Suiza que desde la Federación Colombiana de Fútbol gusta el trabajo del argentino. También que todos los caminos apuntan a que se les realizará una oferta para prolongar su contrato con el equipo nacional. Recordemos que Colombia volverá a competir de manera oficial por torneos FIFA en la Copa América del año 2028 y que apunta a ser nuevamente en los Estados Unidos de Norteamérica.

Solo el tiempo dirá lo que ocurre pero la realidad es una sola: se terminó una era en Colombia. 11 de los 26 convocados tienen todas las papeletas para no volver a pisar una Copa del Mundo con la camiseta amarilla. Se acaba una generación que igualó a la de los años 1990 en cuanto a participaciones en el gran torneo de la FIFA se refiere.

Datos claves

El capitán James Rodríguez tiene 34 años y quedaría fuera del Mundial 2030 por edad.

tiene 34 años y quedaría fuera del Mundial 2030 por edad. La convocatoria de Néstor Lorenzo registró un promedio de edad mayor a 28 años.

registró un promedio de edad mayor a 28 años. La Federación Colombiana de Fútbol planea ofrecer una oferta de renovación al cuerpo técnico argentino.