Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos tienen prácticamente todo preparado para saltar a campo y arrancar con el primer encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026. En un duelo realmente atractivo para cualquier hincha del fútbol, desde la previa se vienen dando ciertas sorpresas y una de ellas representa ser la llamativa ausencia de Aurélien Tchouaméni dentro de las planificaciones de Didier Deschamps.
Resulta que Aurélien Tchouaméni no ha venido entrenando con regularidad durante los últimos días por algunas molestias musculares. Recién en el último trabajo previo al partido de hoy ante Marruecos realizó trabajos a la de la plantilla que se alista para jugar. En base a ello es que el comando técnico optó por tenerlo como jugador de recambio, así que irá al banco de los suplentes.
Su lugar en el mediocampo titular de Francia será ocupado por Manu Koné, volante que milita en el AS Roma y que ya sabe lo que es iniciar un partido en el Mundial 2026. Al lado de Adrien Rabiot, esta será la pareja de volante que el día de hoy enfrentará a Marruecos en el Estadio Boston con el único objetivo de conseguir el triunfo para seguir firmes en el objetivo del tan ansiado título.
Alineaciones confirmadas de Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026
Francia | Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembelé, Michael Olise, Desiré Doue y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos | Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Chemsdine Talbi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss y Brahim Díaz. DT: Mohamed Ouah.
Fuente: Composición BOLAVIP.
Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante Marruecos en los 4tos de final del Mundial 2026
¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?
- 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:00 | España
¿Dónde ver Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?
- Perú | DSports, Disney+ Premium y Paramount+
- México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Argentina | Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Ecuador | DSports, Paramount+ y Disney+ Premium
- Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Chile | DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Venezuela | inter, DSports y Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports
- Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+
- Brasil | Disney+ Premium y CazéTV
- Paraguay | Gen, Unicanal y Trece
- España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+
DATOS CLAVES
- Aurélien Tchouaméni irá al banco de suplentes por presentar molestias musculares.
- Manu Koné ocupará el puesto de titular en el mediocampo de Francia.
- El delantero Kylian Mbappé encabeza la alineación titular confirmada por el director técnico Didier Deschamps.