¿Le quita el puesto? La dura crítica de Juan Carlos Osorio a Néstor Lorenzo, tras la eliminación de Colombia

El nombre de Juan Carlos Osorio viene causando tendencia en el fútbol colombiano después de lo que fue la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Varios hinchas lo piden como nuevo DT, más aún después de cómo el entrenador cuestionó a Lorenzo.
Después de quedar eliminados en el Mundial 2026 por la Selección de Suiza en los penales, Osorio cuestionó duramente que Colombia siga dependiendo de las figuras para seguir jugando. Esto le jugó en contra en el partido de los 8vos del Mundial.
“Colombia hoy mostró lo que somos, un equipo que depende exclusivamente de Luis Díaz y James Rodríguez. Vemos que los equipos que mejor juegan en este torneo son los que lo hacen en colectivo,no los que dependen de un solo jugador“, comentó Osorio muy molesto en TUDN.
El ex DT de la Selección de México se fue contra el juego colectivo que viene mostrando Colombia en los últimos meses. Esa es total responsabilidad del entrenador y Lorenzo no le pudo dar la vuelta, pese a las chances que tuvo en el Mundial.
¿Qué pasará con Néstor Lorenzo en la Selección Colombia?
El futuro de Néstor Lorenzo ahora mismo es una gran incertidumbre, puesto que, el entrenador termina su contrato y debería comenzar una faceta de negociaciones para decidir su futuro.
Después de quedar eliminados: este es el puesto final de la Selección Colombia en el Mundial 2026
Los entrenadores que suenan para Colombia
Ahora para llegar a la Selección Colombia, en redes sociales, los hinchas vienen proponiendo diferentes nombres. Entrenadores como Juan Carlos Osorio, Marcelo Gallardo, Zlatko Dalić, y otros son propuestos por los aficionados.
Encuesta¿Juan Carlos Osorio debería ser el nuevo DT de Colombia?
¿Juan Carlos Osorio debería ser el nuevo DT de Colombia?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- El entrenador Juan Carlos Osorio criticó la dependencia de Colombia de sus figuras individuales.
- La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en octavos ante Suiza por penales.
- Los hinchas proponen a Juan Carlos Osorio y Marcelo Gallardo como opciones de DT.