Daniel Muñoz encuentra al culpable de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Un referente de la Selección Colombia sorprende a todos con estas palabras tras la eliminación del Mundial 2026

La Selección Colombia se quedó fuera del Mundial 2026 y ya hay varios referentes que dan la cara, tras quedarse fuera ante Suiza en los 8vos de final. Daniel Muñoz comentó apenas terminó el partido que esta eliminación también es cuestión del destino.

Muy afectado por la eliminación de Colombia, Daniel Muñoz atendió a los medios de comunicación y comentó que por esta dura caída también pasa el destino, y no eso a lo que se denomina “suerte” a la hora de patear los penales en todos los torneos.

“No creo que haya nada por lo que culparnos. Creo que hicimos lo mejor que pudimos. Cuando se trata de penales, todos dicen que es cuestión de suerte, pero yo digo que es cuestión de destino“, comentó Muñoz muy afectado por esta eliminación.

Colombia jugó un gran partido, pero le acabó afectando lo que le viene doliendo en los últimos partidos, la falta de gol. El equipo ‘Cafetero’ fue avanzando hasta el arco rival y tuvo varias oportunidades, pero no pudo anotar el gol de la victoria, pese a tener varias claras.

Daniel Muñoz jugó los 120 minutos del partido. (Foto: GettyImages)

No fue tampoco el mejor partido de Daniel Muñoz en este Mundial 2026. El lateral falló en varias ocasiones y perdió más de 10 pelotas en todo el partido, siendo muy inconsistente en su rendimiento. En la tanda de penales no pudo cobrar.

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Los millones que ganó Colombia en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, la Selección Colombia se lleva un premio que supera los 30 millones de dólares por llegar hasta octavos. Pudo sumar más y también tomarse revancha ante Argentina, pero esto aún tendrá que esperar en los próximos torneos.

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