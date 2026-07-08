Filtran supuesta pelea entre Nestor Lorenzo y los jugadores de Colombia en pleno Mundial

No todo fue alegría en la Selección de Colombia y ahora revelan una supuesta pelea entre el DT Nestor Lorenzo y los jugadores.

Tras la eliminación de la Selección Colombia empiezan a reportar informaciones de la interna del equipo en el Mundial. Ahora habrían filtrado una supuesta pelea entre jugadores y cuerpo técnico.

La información la dio el periodista Pipe Sierra, quien asegura que luego del partido contra Ghana hubo una discusión en el entrenamiento. Nestor Lorenzo había hecho un entrenamiento con los once titulares y tres suplentes que tenían chances de ingresar vs. Suiza.

Los excluidos habrían reclamado la forma de entrenar a lo que, según el mencionado comunicador, Lorenzo había respondido: “Hay varios de ustedes que si fuese por mí, no estarían aquí”.

Los tres alternantes que habían entrenado eran Juanfer Quintero, Richard Ríos y ‘Cucho’ Hernández. El segundo motivo de discusión giró en torno a la inclusión de James Rodríguez.

Elementos de Colombia cuestionaron la titularidad de James Rodríguez, explicando que no pasaba un buen momento en lo físico. Lorenzo hizo caso omiso al reclamo.

La información no ha sido confirmada ni desmentida por nadie de la Selección Colombia y varios usuarios la ponen en tela de duda debido a que hay referentes que no hubieran permitido la discusión.

Publicidad