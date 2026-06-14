Todo sale mal: después de perder ante Costa de Marfil dos jugadores de Ecuador estarían lesionados

Dos posibles lesionados en Ecuador, después de la derrota contra Costa de Marfil. Beccacece confirmó que sus cambios se dieron por estos motivos.

La Selección de Ecuador no deja de sumar malas noticias y es que a la durísima derrota contra Costa de Marfil, ahora hay que sumarle que hay dos jugadores titulares de ‘La Tri’ con importantes molestias. Beccacece confirmó que este fue el motivo de su cambio.

Sebastián Beccacece confirmó que tanto Alan Franco como Alan Minda salieron con molestias y por eso fueron reemplazados ante Costa de Marfil. “Alan tenía un golpe en el tobillo y Minda pidió el cambio por una molestia“, comentó el entrenador.

A todos sorprendió el cambio de Minda porque el jugador venía mostrando un buen ritmo y era una importante variante en el ataque. Por lo cual, fue una sorpresa que dejara el ataque. Su reemplazo Nilson Angulo entró muy mal y fue “responsable” en el gol rival.

Las próximas horas serán claves para que se defina el futuro de ambos jugadores, puesto que, Ecuador tiene que volver a los entrenamientos y se necesita sumar una victoria ante Curazao para no ser eliminado de la Copa del Mundo en la primera ronda.

Alan Minda falló un gol claro en el primer tiempo. (Foto: GettyImages)

Son varios los problemas musculares que vienen afectando a la Selección de Ecuador, durante la semana Enner Valencia no entrenó con regularidad, Kevin Rodríguez tampoco estuvo en las sesiones con el grupo, Nilson Angulo sigue sin estar al 100% y así otros jugadores.

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La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

Después de jugarse la primera fecha del Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones en el grupo E:

En síntesis:

Alan Franco y Alan Minda sufrieron molestias físicas en el partido ante Costa de Marfil.

y sufrieron molestias físicas en el partido ante Costa de Marfil. El entrenador Sebastián Beccacece confirmó que los cambios se debieron a problemas médicos.

confirmó que los cambios se debieron a problemas médicos. Ecuador buscará una victoria obligatoria ante Curazao para evitar la eliminación del Mundial.