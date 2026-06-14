“Fuimos muy superiores…” La insólita excusa de Sebastián Beccacece después de la derrota de Ecuador

La Selección de Ecuador perdió contra Costa de Marfil y ahora Beccacece indigna a la hinchada con estas declaraciones.

La Selección de Ecuador perdió contra Costa de Marfil cuando llegaba con una gran expectativa. Sin embargo, ‘La Tri’ se llevó un durísimo golpe, tras un segundo tiempo para el olvido, también por los insólitos cambios que puso Beccacece.

El DT en un momento desarmó lo que venía funcionando y sacó a Yeboah, extremo y delantero, para darle minutos a Ángelo Preciado que lateral. Además, sacó a Alan Franco para que juegue Jackson Porozo mutando así toda la defensa de Ecuador. El DT dio la cara tras la derrota.

“Sobre todo la falta de puntería, esos detalles. Realmente fuimos muy superiores en el primer tiempo. En el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar. Y después lo que tiene que ver con situaciones de juego, era una roja clara para el lateral derecho“, comentó Beccacece.

Para Beccacece esa no expulsión terminó cambiando todo el partido. “Son cosas que no podemos controlar, pero inciden en un resultado injusto. (Sobre los cambios) Hicimos un gran desgaste, era compensar la marca sobre Diomande, Alan tenía un golpe en el tobillo y Minda pidió el cambio por una molestia. Los que entraron los hicieron muy bien”, culminó el DT a la televisión oficial.

Beccacece es muy cuestionado en Ecuador. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece vuelve a ser muy cuestionado por la hinchada ecuatoriana y es que cuando más cerca estaba Ecuador de buscar el gol, el entrenador optó por una postura conservadora. Eso le jugó en contra y lo acaba perdiendo sobre el minuto 90′. Y aunque Ecuador fue muy superior en el inicio, su segunda parte fue muy mala y mereció la derrota.

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La tabla de posiciones del grupo de Ecuador

La derrota para Ecuador es un grave problema y ahora ‘La Tri’ también se encuentra obligada a ganar sus siguientes encuentros para aunque sea entrar como mejor tercero en la tabla de posiciones. Ecuador se ubica tercero en su grupo y ahora con el duelo directo en contra.

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En síntesis:

Sebastián Beccacece justificó la derrota de Ecuador por la falta de puntería del equipo.

justificó la derrota de Ecuador por la falta de puntería del equipo. El entrenador realizó cambios defensivos que generaron cuestionamientos entre la hinchada ecuatoriana.

que generaron cuestionamientos entre la hinchada ecuatoriana. La derrota deja a Ecuador en el tercer lugar del grupo del Mundial 2026.