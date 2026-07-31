Tras descender con Girona y perderse el Mundial, Yaser Asprilla volvería a Sudamérica para reemplazar a otro colombiano

Tras pasos en falso por Girona o Galatasaray, Yaser Asprilla se encuentra en la mira de un gigante de Sudamérica.

Se sigue moviendo el mercado de futbolistas colombianos en el exterior. En tiempos donde se espera que se resuelva el futuro de James Rodríguez, es Yaser Asprilla quien podría ser el siguiente miembro de la tricolor que cambia de camiseta. Un retorno al Nuevo Mundo no se encuentra ni mucho menos descartado. Néstor Lorenzo, atento a lo que viene por delante.

La noticia estalló ayer en medios brasileños. Cruzeiro de Belo Horizonte busca a Yaser Asprilla para reemplazar al lesionado Luis Sinisterra. El acuerdo tiene que darse en un contexto donde recordemos que el futbolista viene de descender en España con el Girona y que no parece tener hueco en Galatasaray a corto plazo.

Todo apunta a que los brasileños intentarán realizar una oferta para como mínimo quedarse con sus servicios durante los próximos dos meses. No fue una temporada sencilla para el que para muchos supone el gran reemplazante de James Rodríguez a corto y largo plazo en el equipo cafetero.

Mucho más después de perderse una Copa del Mundo donde eran pocos quienes esperaban que Néstor Lorenzo le convocase para la cita. Tras algunas temporadas dando vuelcos al otro lado del océano Atlántico, la Conmebol vuelve a llamar a las filas del exfutbolista de Envigado en territorio cafetero. La dura lesión de Sinisterra es clave en todo el futuro de Asprilla.

Cruzeiro busca a Asprilla para reemplazar a Sinisterra: GETTY

“El Cruzeiro informa que ha concluido los exámenes del atacante Sinisterra y el tratamiento indicado para el caso es un procedimiento quirúrgico en el muslo izquierdo… En decisión compartida entre el atleta y el Cruzeiro, la cirugía se realizará la próxima semana, en Finlandia, por el médico Lasse Lempainen, principal referencia mundial en el tratamiento de lesiones en el muslo”, comunicado de la entidad de Belo Horizonte alrededor del caso del extremo.

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Colombia empieza a confirmar amistosos para septiembre

Ya se sabe que México será uno de los rivales de Néstor Lorenzo en la primera ventana de selecciones del nuevo calendario de la FIFA. A la espera de confirmaciones oficiales, todo apunta a compromisos frente a Perú. Estados Unidos y Canadá completarán la ventana si nada se tuerce en cuanto a la Selección se refiere.

Veremos qué convocatoria utiliza el argentino tras una Copa del Mundo donde varios de sus pesos pesados salieron señalados. También una donde, por cuestiones de edad, hay que empezar a proyectar al Mundial 2030 con una camada nueva en posiciones determinantes en el campo. Colombia poco a poco se prepara para el ciclo mundialista que culminará en el verano del año 2030 por España o Marruecos.

Datos claves

Cruzeiro busca a Yaser Asprilla para reemplazar al lesionado Luis Sinisterra.

busca a para reemplazar al lesionado Luis Sinisterra. Luis Sinisterra será operado del muslo izquierdo en Finlandia por Lasse Lempainen.

será operado del muslo izquierdo en Finlandia por Lasse Lempainen. Colombia enfrentará a México en un partido amistoso durante el mes de septiembre.