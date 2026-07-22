Tas su gran actuación con la Selección Colombia, llegó la primera oferta oficial por Gustavo Puerta

El volante colombiano la rompió en el Mundial 2026 y ahora apunta a diferentes destinos. Racing de España ya tiene la primera oferta.

Pocos jugadores aprovecharon la Copa del Mundo en la Selección Colombia como Gustavo Puerta. El actual centrocampista del Racing de Santander de España ya tiene la primera oferta formal para emigrar dentro del panorama europeo. Su actuación en el equipo de Néstor Lorenzo le ha valido para meterse en la hoja de ruta de diferentes conjuntos históricos del viejo continente.

Alfredo Pedullà y TV Italia señalan que el Racing ya ha recibido la primera oferta por Gustavo Puerta a manos del Bolonia. Un equipo donde el cafetero podría reencontrarse con Jhon Lucumí y donde de momento no habría ningún problema en ofrecer cerca de 16 millones de euros por los servicios del volante de 22 años. No son el único club interesado tras lo visto en Norteamérica.

No nos olvidemos que a lo largo de la última temporada el centrocampista jugó 33 partidos de la mano de un Racing de Santander que volvió a primera división. En dichos encuentros Gustavo Puerta anotó 3 goles y dio una asistencia en una campaña ya absolutamente histórica para el equipo de Cantabria. Este se frota las manos tras lo ocurrido en el Mundial y después de únicamente invertir en el colombiano 3.5 millones de euros.

Bolonia es el equipo que realiza la primera oferta formal por los servicios del volante. Gustavo Puerta también ha sonado para conjuntos de la talla del Porto o la Roma en medio de una Copa del Mundo donde sorprendió a propios y extraños con su rendimiento. Se espera que sea uno de los primeros jugadores de la plantilla de Néstor Lorenzo en cambiar de destino.

Bologna de Lucumí, detrás de Gustavo Puerta: GETTY

No nos olvidemos que el Bolonia viene de firmar en la última temporada una campaña donde culminó en la octava posición de la Serie A. Un hecho que no le avalará para disputar competencias internacionales en la siguiente temporada. Hablamos de un equipo plagado de talento joven y donde se han exportado diferentes grandes nombres a las principales potencias de Europa en la última década.

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Bolonia abre las puertas a Lucumí

“Jhon Lucumí podría irse porque le hicimos esa promesa el año pasado. Le pedimos que se quedara un año más y le prometimos que podría irse el próximo verano si llegaba una buena oferta… Veremos si llega una oferta adecuada. Si llega, le daremos lo que quiere; de lo contrario, se quedará con nosotros”, fueron las palabras de Claudio Fenucci, director deportivo del club, alrededor del zaguero central.

Ahora mismo se señala a la Premier League de Inglaterra e igualmente a la Juventus de Turín como los principales destinos a los que podría ir el colombiano. Todo ello después de una Copa del Mundo donde solamente recibió un gol y donde su rendimiento fue uno de los puntos más altos en el equipo de Néstor Lorenzo. Se habla de una operación que podría irse hasta los 40-50 millones de euros.

Datos claves

Bolonia presentó una oferta formal de 16 millones de euros por Gustavo Puerta .

presentó una oferta formal de 16 millones de euros por . El mediocampista Gustavo Puerta disputó 33 partidos la última temporada con Racing de Santander.

disputó 33 partidos la última temporada con Racing de Santander. El defensor Jhon Lucumí podría ser traspasado por una cifra entre 40 y 50 millones.