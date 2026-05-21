Mientras Cristiano Ronaldo gana 251 millones en Al-Nassr, el salario de Gustavo Puerta en Racing de Santander

Descubre el modesto salario de Gustavo Puerta en Racing de Santander frente a los exorbitantes 251 millones de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr.

El ambiente de Mundial se empieza a sentir cada vez más cerca. Gustavo Puerta empezó a calentar el partido de la Selección Colombia ante Portugal en fase de grupos hablando de Cristiano Ronaldo, así que no hubo un mejor momento para comparar sus salarios.

¡Hay una diferencia abismal! Puerta llegó al campamento de entrenamientos de Colombia en Medellín luego ser clave con tres goles, una asistencia y 2.670 minutos para que Racing Club de Santander ascendiera a la primera división de LaLiga de España luego de 14 años. Seguramente, cambiará de equipo y mejorará su salario.

Cristiano Ronaldo también llegará en un buen momento al Mundial 2026, ya que terminó con 28 goles en el título de Al-Nassr en la Saudi Pro League (Liga de Arabia Saudita) 2025-2026. Hizo méritos más que suficientes para justificar el millonarios salario que tiene de más de 250 millones de euros al año.

Cristiano Ronaldo gana 250 millones más de lo que cobra Gustavo Puerta

Cristiano Ronaldo y Gustavo Puerta. (Foto: Getty Images)

Entendiendo que uno juega en la segunda división de España con 22 años y el otro milita en la Liga de Arabia Saudita a los 41 años, se explica la gran diferencia. Mientras el portal ‘Capology’ le reporta un salario anual a Cristiano Ronaldo de 251 millones de euros, a Gustavo Puerta lo tiene el medio ‘Salary Sport’ con un sueldo de 313.664 euros al año. Sin embargo, la apliación ‘AiScore’ tiene al volane colombiano ganando 720.000 euros anuales.

¿Cuándo debutan Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Ambas selecciones integran el Grupo K y debutan en la tercera semana de junio. La Selección Colombia se estrena ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M y Portugal lo hará frente a la República Democrática del Congo el mismo día, pero a las 12:00 P.M (hora colombiana).

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