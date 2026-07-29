Tras las polémicas del Mundial 2026, UEFA anunció cambios en sus arbitrajes

La batalla entre UEFA y FIFA también llega a los arbitrajes. Por Nyon toman nota del Mundial y traen modificaciones para sus competencias.

La roja a Embolo vs. Argentina, el gol anulado a Irán o el polémico penalti a Bélgica vs. Senegal. Pocas acciones han generado tranquilidad en los estamentos del arbitraje europeo tras una Copa del Mundo donde la UEFA tomó nota en todos los sentidos. Desde el máximo ente del fútbol europeo traen modificaciones para sus competencias a diferencia de lo visto en los últimos torneos FIFA.

Marca en España desvela las claves. En la UEFA preocupan dos cuestiones a gran escala. La pérdida de tiempo y las intervenciones exageradas del VAR son motivos de debate en Zúrich. Gracias a ello se vienen cambios de peso para torneos como la Champions League, Europa League o las eliminatorias de la Nations League.

El primer cambio pasa por la política de uso del VAR. La UEFA pretende que solo se use en errores evidentes y no para corregir cualquier acción. Esperan promover una cultura donde el árbitro central no se vea condicionado por quienes ven todo desde una sala y llenos de cámaras. Entienden que un uso excesivo del sistema ralentiza el juego y quita ritmo a partidos que ya de por sí están condicionados por el arbitraje.

Tras la reunión con la IFAB, la UEFA aprobó que se sigan los criterios para sancionar las pérdidas de tiempo. Todo en acciones como simulación de lesiones, saques de banda, de arco o simplemente en pelotas paradas. Roberto Rosetti, director de arbitraje de la UEFA, es una figura clave para conseguir un arbitraje donde el colegiado central se sienta con más autoridad que nunca. Preocupó que durante el Mundial las decisiones de los encargados de impartir justicia no estuvieran potenciadas desde el VAR.

UEFA quiere menos intervenciones del VAR: GETTY

“Para la popularidad del fútbol es fundamental eliminar cualquier duda del juego y garantizar que las reglas se apliquen con claridad. Supone un hito importante aprobar todas estas políticas”, palabras de un Roberto Rosetti que espera por una temporada donde más que nunca los árbitros de la UEFA se vean potenciados desde las mínimas intenciones de la sala VAR.

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UEFA critica a la FIFA por trocear el Mundial

La información de The Times alrededor del deseo de Gianni Infantino por llenar de dinero las arcas del máximo torneo tiene respuesta oficial. Desde la UEFA publicaron un duro comunicado marcando el preocupante precedente que puede tener esto para el futuro de los grandes torneos. Entienden que puede derivar en escenarios donde terceros condicionen la realización o pulcritud de las competencias.

“Esto cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma con la máxima seriedad y también debería hacerlo cada asociación nacional de fútbol. Lo mismo cada una de las partes involucradas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todas las personas que se preocupan por el futuro de este deporte. El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente cuando no existe ninguna transparencia sobre quién obtiene un beneficio económico. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol, no le corresponde a la FIFA venderlo”, comunicado de la UEFA tras las informaciones en Estados Unidos.

Datos claves

UEFA aplicará cambios en el VAR para sus competencias tras la Copa del Mundo.

aplicará cambios en el VAR para sus competencias tras la Copa del Mundo. Roberto Rosetti impulsará medidas estrictas contra las pérdidas de tiempo en el juego.

impulsará medidas estrictas contra las pérdidas de tiempo en el juego. UEFA criticó a la FIFA mediante un comunicado por mercantilizar el torneo mundialista.