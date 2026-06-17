Un gigante de Europa lo vio a John Yeboah en el Mundial y pagaría millones para ficharlo

John Yeboah fue de las figuras de la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil y ahora un gigante de Europa quedó impresionado.

Uno de los jugadores destacados de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 fue John Yeboah, el extremo ecuatoriano destacó y un gigante de Europa lo quiere para el segundo semestre. Al menos una millonaria oferta recibirá el ‘tricolor’.

John Yeboah está en planes de la Juventus de Italia según La Gazzeta Dello Sport. El gigante de la Serie A pondría hasta 15 millones de dólares para sacarlo del Venezia.

Yeboah fue titular y figura del Venezia que logró el ascenso a la primera división y el club quiere retenerlo para este año pero ante una millonaria oferta podrían dejarlo ir.

No es el único grande de Italia que quiere a Yeboah, también el Napoli lo sondeó desde el año pasado. Yeboah se perfila para ser titular nuevamente en los dos encuentros de la fase de grupos.

En toda la temporada, John Yeboah ha jugado cerca de 40 partidos entre todas las competencias. El tricolor ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias en la temporada.

El valor de mercado de John Yeboah

Actualmente, John Yeboah tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo cual, su transferencia después del Mundial podría estar entre estos valores o superiores, dependiendo de lo que haga el delantero en la próxima edición de la Copa del Mundo.

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John Yeboah – Selección de Ecuador.

En resumen