Un gigante de Europa lo vio a John Yeboah en el Mundial y pagaría millones para ficharlo

Uno de los jugadores destacados de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 fue John Yeboah, el extremo ecuatoriano destacó y un gigante de Europa lo quiere para el segundo semestre. Al menos una millonaria oferta recibirá el ‘tricolor’.
John Yeboah está en planes de la Juventus de Italia según La Gazzeta Dello Sport. El gigante de la Serie A pondría hasta 15 millones de dólares para sacarlo del Venezia.
Yeboah fue titular y figura del Venezia que logró el ascenso a la primera división y el club quiere retenerlo para este año pero ante una millonaria oferta podrían dejarlo ir.
No es el único grande de Italia que quiere a Yeboah, también el Napoli lo sondeó desde el año pasado. Yeboah se perfila para ser titular nuevamente en los dos encuentros de la fase de grupos.
En toda la temporada, John Yeboah ha jugado cerca de 40 partidos entre todas las competencias. El tricolor ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias en la temporada.
El valor de mercado de John Yeboah
Actualmente, John Yeboah tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo cual, su transferencia después del Mundial podría estar entre estos valores o superiores, dependiendo de lo que haga el delantero en la próxima edición de la Copa del Mundo.
John Yeboah – Selección de Ecuador.
En resumen
- John Yeboah, figura de la Selección de Ecuador en este Mundial 2026, ha captado el interés de la Juventus, que estaría preparando una oferta de hasta 15 millones de dólares para ficharlo desde el Venezia.
- Tras una temporada sobresaliente donde logró el ascenso a la Serie A y registró 12 goles y 10 asistencias en 40 partidos, el extremo se ha consolidado como una de las piezas más cotizadas del mercado.
- El interés por Yeboah no es exclusivo de la ‘Vecchia Signora’, ya que el Napoli también ha seguido sus pasos desde el año pasado, lo que anticipa una posible puja entre gigantes italianos tras su participación en la Copa del Mundo.