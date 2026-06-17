Los millones que le ofrecen a Sebastián Beccacece para dejar la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece podría estar viviendo sus últimas semanas como entrenador de la Selección de Ecuador. El DT argentino sigue recibiendo llamadas de otros equipos, este miércoles revelaron uno más.
Un club de Arabia Saudita ya estaría negociando con el entorno de Sebastián Beccacece para luegod el Mundial, según medios locales. Es la segunda oferta que tendría el entrenador.
Solo en estos días ya van dos equipos que quieren al entrenador de la Selección de Ecuador luego del Mundial. Desde Chile confirman que llevan meses negociando con el DT y ya habría un acuerdo.
Tanto en Arabia Saudita como en la Selección de Chile, Sebastián Beccacece ganaría más de 4 millones de euros. Cifra difícil de ser igualada por la Federación Ecuatoriana.
Hace pocos días también trascendió qué la FEF le hará una oferta de renovación al entrenador argentino. Aunque todo dependerá del rendimiento de Ecuador en lo que resta del Mundial.
Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador
Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.
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Sebastián Beccacece fue el más criticado de Ecuador tras la derrota vs. Costa de Marfil.
En resumen
- Sebastián Beccacece atraviesa una creciente incertidumbre sobre su futuro al frente de la Selección de Ecuador, ya que a la avanzada negociación con la Selección de Chile se ha sumado ahora el fuerte interés de un club de Arabia Saudita.
- El estratega argentino cuenta con ofertas que superan los 4 millones de euros anuales, una cifra que triplica ampliamente lo que percibe actualmente en la ‘Tri’ (2.4 millones de dólares) y que resulta inalcanzable para las arcas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
- Aunque la FEF contempla ofrecer una renovación, su propuesta económica y continuidad están totalmente condicionadas al rendimiento del equipo en lo que resta del Mundial 2026, escenario que Beccacece analiza mientras se acumulan las propuestas desde el extranjero.