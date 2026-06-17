Los millones que le ofrecen a Sebastián Beccacece para dejar la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece sigue acumulando ofertas para dejar la Selección de Ecuador y ahora revelan un millonario club que quiere al DT.

Sebastián Beccacece podría estar viviendo sus últimas semanas como entrenador de la Selección de Ecuador. El DT argentino sigue recibiendo llamadas de otros equipos, este miércoles revelaron uno más.

Un club de Arabia Saudita ya estaría negociando con el entorno de Sebastián Beccacece para luegod el Mundial, según medios locales. Es la segunda oferta que tendría el entrenador.

Solo en estos días ya van dos equipos que quieren al entrenador de la Selección de Ecuador luego del Mundial. Desde Chile confirman que llevan meses negociando con el DT y ya habría un acuerdo.

Tanto en Arabia Saudita como en la Selección de Chile, Sebastián Beccacece ganaría más de 4 millones de euros. Cifra difícil de ser igualada por la Federación Ecuatoriana.

Hace pocos días también trascendió qué la FEF le hará una oferta de renovación al entrenador argentino. Aunque todo dependerá del rendimiento de Ecuador en lo que resta del Mundial.

Las estadísticas de Beccacece con la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 21 partidos entre todas las competencias. Ganando 8 partidos, empatando 11 y apenas perdiendo 2 encuentros. No pudo conseguir la victoria en el debut ante Brasil y es única derrota, hasta el 1-0 vs. Costa de Marfil.

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Sebastián Beccacece fue el más criticado de Ecuador tras la derrota vs. Costa de Marfil.

En resumen