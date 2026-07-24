El sorpresivo equipo que se quedaría con Gonzalo Plata luego de su Mundial con Ecuador

El ecuatoriano Gonzalo Plata podría cambiar de equipo y dar el salto a Europa, lo llamativo es el club que podría ficharlo.

Gonzalo Plata fue uno de los puntos altos de la Selección de Ecuador en el Mundial, incluso fue el héroe de la victoria del equipo contra Alemania y ahora hay novedades sobre su futuro. El extremo ecuatoriano podría regresar a Europa pero con un equipo que dista de las grandes ligas.

El periodista Rafael Mello señala que el Krasnodar de Rusia contactó ya a Flamengo por el fichaje de Gonzalo Plata. El club ruso podría afrontar la operación que pide Flamengo para dejar ir a su titular.

Flamengo estaría pidiendo cerca de 15 millones de euros por la salida de Plata, comprado por 9 millones de dólares hace un par de temporadas. El ecuatoriano viene de una temporada algo irregular en lo individual y colectivo.

El entrenador Leo Jardim lo tiene como titular indiscutible pese a su inicio complicado, sin embargo Flamengo no descarta ventas millonarias para afrontar más refuerzos.

A nivel colectivo, Gonzalo Plata ya ganó la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Supercopa Brasil y varios torneos estatales. En la Selección de Ecuador también es titular desde el 2021.

Los números de Gonzalo Plata en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Gonzalo Plata jugó los 4 partidos que disputó Ecuador en este torneo. Por lo cual, sumó 360 minutos, ya que estuvo siempre en cancha y acabó marcando 1 gol, el de la victoria ante Alemania.

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Gonzalo Plata – Selección de Ecuador.

En resumen