¡Vergüenza total! A dos partidos de que se termine confirman el puesto final de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador ya sabe en qué puesto terminó en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador llegó al Mundial 2026 con claras aspiraciones de avanzar por lo menos hasta los cuartos de final, no obstante, se fue en 16avos y ahora ya confirmaron el puesto final de ‘La Tri’. El equipo de Beccacece no entró ni en el top 20 de selecciones.

Tras quedarse fuera en los 16avos contra México, la Selección de Ecuador solo terminó en el Mundial 2026 con 4 puntos y en el puesto 25 del torneo. ‘La Tri’ hizo un mal torneo y se vio superada por otros equipos como RD. Congo o Ghana que llegaban con menos plantel que Ecuador.

En todo el Mundial 2026, la Selección de Ecuador solo ganó un encuentro, que fue ante Alemania, y aunque fue histórico, el equipo de Beccacece no pudo con equipos como Curazao (debutante en el Mundial) o la misma selección de Costa de Marfil.

Ahora ‘La Tri’ debe asimilar este duro golpe en la Copa del Mundo para iniciar un nuevo ciclo. El mal Mundial terminó con el ciclo de Beccacece, que acabó contrato y decidió la FEF no renovar su acuerdo. El DT se marchó con muchas críticas de los aficionados.

El puesto de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque en este Mundial 2026, la Selección de Ecuador volvió a pasar de la zona de grupos, la realidad es que se sigue quedando por debajo de aquella generación de 2006, que llegó a octavos. Ahora ‘La Tri’ deberá también pensar en la Copa América 2028.

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¿Cuándo volverá a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de septiembre en la doble fecha FIFA. Aún no hay rival confirmado, pero se espera que sea contra selecciones de CONMEBOL o de otra parte del Mundo, las europeas están prácticamente descartadas.

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