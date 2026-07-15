Jude Bellingham, figura inglesa en este Mundial, comenzó bien pero terminó sucumbiendo ante la supremacía argentina. El 10 argentino, otra vez, terminó siendo clave.

Jude Bellingham venía siendo la gran estrella del Mundial 2026 con una Inglaterra que estaba haciendo una campaña histórica, hasta que al frente se encontró a un tal Lionel Messi.

El 10 argentino otra vez salió a dar la cara por su Selección y fue clave para que su equipo clasifique a una nueva final luego del triunfo de Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta.

Los números de Jude Bellingham vs Lionel Messi en la semifinal

Fue un partido muy peleado para ambos jugadores creativos, pero Messi termina por delante de Bellingham. El argentino dio más pases que el inglés (54 a 21). Messi incluso hasta ganó más duelos el volante de Real Madrid (12 a 6). Además, el 10 argentino dio las 2 asistencias para los goles del triunfo.

La diferencia ofensiva entre Messi y Bellingham

Cuando Inglaterra más necesito de Jude, el jugador de Real Madrid fue estéril en ataque. Mientras que Messi nuevamente fue clave para avanzar de ronda. El argentino dio 2 asistencias y creó 4 chances de gol para la Selección en el final del partido.

El frente a frente de Messi contra Bellingham

Aunque, Bellingham recuperó el balón directamente de Messi en varias ocasiones durante la primera mitad con una presión bien alta, el capitán argentino terminó imponiendo su influencia creativa en los momentos decisivos.

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La efectividad defensiva de Bellingham ayudó a contener las acciones de Messi durante largos tramos, pero cuando Argentina tomó el control de la pelota en el segundo tiempo, el inglés vio reducida su capacidad para entrar en las zonas donde el argentino operaba.

Messi y Bellingham se enfrentaron en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En síntesis:

Lionel Messi lideró a Argentina hacia la final con dos asistencias frente a Inglaterra.

lideró a Argentina hacia la final con dos asistencias frente a Inglaterra. El volante Jude Bellingham registró menor precisión de pases y duelos ganados que Messi.

registró menor precisión de pases y duelos ganados que Messi. El capitán Lionel Messi completó 54 pases y creó cuatro oportunidades claras de gol.