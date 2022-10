Los primeros dos jugadores que se irán del América tras el fracaso vs. Toluca

La presión le pudo al Club América, que ante la mirada de miles de fanáticos fue eliminado por el Deportivo Toluca en su propia casa, en el Estadio Azteca. En el duelo correspondiente a la Vuelta de la Semifinal del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el elenco conducido tácticamente por Fernando Ortiz igualó 1-1 frente al de Ignacio Ambriz. Este resultado, obviamente, le dio la clasificación a la visita.

Tanto el entrenador como varios jugadores calificaron esto como "fracaso", ya que el Azulcrema era el gran candidato a llevarse el título y ni siquiera estará en la definición por el mismo. Y además de lamentarse por lo ocurrido, algunos elementos saben que esta era su última oportunidad de coronarse en la institución. ¿Quiénes se irán de cara a la temporada 2023? Ya conocemos los primeros dos nombres.

Tal como te fuimos adelantando en Bolavip y en Águilas Monumental, una buena cantidad de futbolistas se marcharían de Coapa tras este semestre. ESPN ya se animó a confirmar a los primeros dos: se trata de Miguel Layún y Jürgen Damm. Dos salidas más que previsibles y entendibles, ya que el Tano no les dio mucho lugar en el equipo y desde hace varias semanas se encuentran buscando un nuevo destino.

El lateral derecho de 34 años finaliza contrato con el club en diciembre, y ya admitió en distintas entrevistas que le gustaría seguir su carrera en la Major League Soccer. Y si bien regresó al América con la intención de ser Campeón, tomará la decisión de irse sin cumplir con el objetivo. Tiene varias ofertas sobre la mesa, por lo que hasta se dará el lujo de elegir su próximo equipo.

En cuanto al atacante que brilló en Tigres UANL y tuvo un paso por Atlanta United, cuenta con una opción de renovación de medio año más. Sin embargo, al no haber tenido el protagonismo deseado ha optado por no continuar en Coapa. Disputó 6 partidos en la institución (siempre ingresó desde el banco) y marcó 1 gol; en las Semifinales vs. Toluca ni entró. Los próximos que podrían salir son Bruno Valdez, Jonathan Dos Santos y Roger Martínez.