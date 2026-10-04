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Alejandro Zendejas provoca grosero penal a favor de Chivas

Ángel Sepúlveda marca el primer gol de Chivas en el Clásico Nacional amistoso, tras la falla de Zendejas.

Alejandro Zendejas provoca grosero penal para Chivas
© Manuel Velasquez/Getty ImagesAlejandro Zendejas provoca grosero penal para Chivas

Todo parece indicar que Alejandro Zendejas aún no regresa al 100% con el Club América y es que el día de hoy en el partido amistoso ante Chivas. Apenas eran los primeros minutos del juego cuando el jugador azulcrema tuvo un error grosero que terminó por marcarse un penal a favor del equipo rojiblanco para que se pusieran arriba en el marcador al minuto 14.

El error de Alejandro Zendejas

En un balón parado de Kevin Castañeda el jugador cobró un mal tiro, pero Zendejas que estaba dentro del área decidió extender la mano para que el balón no pasara y ante la falta de VAR en este duelo, el silbante de una marcó la pena máxima a favor del Rebaño a pesar de los reclamos de los futbolista de las Águilas.

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Fue así como Ángel Sepúlveda se acercó desde el manchón penal para disparar el balón y Luis Ángel Malagón no pudo detener el balón. De esa manera cayó la anotación inesperada del Rebaño y se mantienen hasta el momento con un 2-0 a favor de los máximos rivales del equipo de Guillermo Almada. Al 22′ cayó el 2-0 luego de un cabezazo de Sepúlveda para marcar su doblete.

En síntesis

  • Alejandro Zendejas cometió un penal por mano en el amistoso América vs Chivas.
  • Ángel Sepúlveda anotó de penal al minuto 14 superando a Luis Ángel Malagón.
  • Chivas logró el 1-0 gracias a la pena máxima marcada sin usar VAR.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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