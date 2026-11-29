Chivas recibe a Pachuca este domingo 29 de noviembre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de caer 1-2 ante Pachuca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Pachuca viene de ganarle 2-1 a Chivas y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chivas y Pachuca
Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel, Luis Romo, Diego Campillo, José Castillo, Roberto Alvarado, Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Bryan González, Santiago Sandoval. DT: Gabriel Milito.
Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro, Alán Bautista, Robert Kenedy, Salomón Rondón, Javier Nicolás Vallejo. DT: Benjamín Mora.
Bajas y ausentes de Chivas y Pachuca
Chivas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Pachuca:
- Carlos Sánchez (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)
- Alexéi Domínguez (ausencia)
- Andrés Micolta (lesión)
- Oussama Idrissi (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Chivas y Pachuca: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 19:07 (hora de México)
- Estadio: Estadio Akron
- Historial: 58 cruces — Chivas ganó 21, Pachuca ganó 18 y empataron 20
- Último antecedente: 27/11/2026: Pachuca 2-1 Chivas