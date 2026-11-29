Chivas y Pachuca se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chivas recibe a Pachuca este domingo 29 de noviembre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas viene de caer 1-2 ante Pachuca y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Pachuca viene de ganarle 2-1 a Chivas y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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