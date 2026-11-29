Buscando el ticket a la semifinal del Apertura 2026 en la vuelta contra Chivas, Pachuca sufrirá la baja de Oussama Idrissi.

El Pachuca visitará a las Chivas de Guadalajara este domingo 29 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, en duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla. En busca del boleto que los instale entre los cuatro mejores equipos del torneo, los Tuzos no podrán disponer de Oussama Idrissi para este compromiso clave.

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El atacante marroquí no estará disponible para medirse ante el Rebaño Sagrado debido a que se encuentra suspendido. Idrissi vio la tarjeta roja durante el encuentro de ida celebrado el pasado jueves y, al tener que cumplir con un partido de castigo, deberá seguir la definición de este domingo desde las gradas.

El extremo resultó determinante en el primer capítulo de la serie al firmar un doblete para la escuadra hidalguense, marcando al minuto 48 y al 90+2′, que selló la victoria 2-1 en casa. Sin embargo, en plena euforia del festejo, Idrissi encaró a Efraín Álvarez de manera despectiva haciendo alusión a su condición física y, ante su insistencia por continuar el conato de bronca, el silbante Fernando Hernández decidió mostrarle la segunda cartulina amarilla, derivando en su expulsión instantes antes del silbatazo final.

Con una cosecha de seis goles y seis asistencias en 21 compromisos disputados durante este segundo semestre de 2026, Idrissi representará una ausencia sensible en el esquema dirigido por Benjamín Mora. Para el choque de vuelta contra Chivas, se proyecta que Javier Nicolás Vallejo ocupe el costado izquierdo, mientras que el brasileño Robert Kenedy saltaría al cuadro titular para hacerse cargo de la banda derecha.

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Fernando Hernández le mostró la roja a Idrissi momentos luego de anotar el gol de la victoria.

Posible alineación de Pachuca vs. Chivas

Carlos Moreno

Jorge Berlanga

Eduardo Bauermann

Sergio Barreto

Francisco Venegas

Christian Rivera

Rodolfo Pizarro

Alán Bautista

Robert Kenedy

Salomón Rondón

Javier Nicolás Vallejo

En síntesis

Oussama Idrissi es baja con Pachuca ante Chivas por suspensión tras su expulsión.

es baja con Pachuca ante Chivas por suspensión tras su expulsión. Idrissi anotó dos goles en la victoria 2-1 de ida antes de ser expulsado.

anotó dos goles en la victoria 2-1 de ida antes de ser expulsado. Javier Nicolás Vallejo y Robert Kenedy perfilan como titulares este 29 de noviembre.