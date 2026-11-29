Chivas recibe a Pachuca este domingo 29 de noviembre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas llega con la obligación de dar vuelta la serie después de perder en la ida, y el Akron se perfila como un caldero para un Rebaño que no tiene margen de error. Pachuca, en cambio, puede manejar la eliminatoria con la ventaja en el bolsillo.
Un triunfo simple le alcanza al Rebaño para forzar un desempate, pero si Pachuca anota puede complicarle todos los números. La serie quedó abierta y este partido define quién avanza a semifinales.
La actualidad de ambos equipos
Chivas llega golpeado tras caer 2-1 como visitante en la ida ante este mismo rival, un resultado que lo obliga a jugar hacia adelante desde el arranque en su cancha. El local sabe que no alcanza con ganar de cualquier forma: necesita además cuidar la diferencia de gol si el marcador global queda ajustado.
Pachuca llega en una posición cómoda después de haberse impuesto 2-1 en la ida. Los Tuzos pueden jugar con la tranquilidad que da la ventaja, aunque saben que una visita al Akron nunca es sencilla y que un resultado adverso ajustado también los dejaría afuera.
El historial entre Chivas y Pachuca
El historial entre ambos está muy parejo: de 58 enfrentamientos, Chivas ganó 21, Pachuca 18 y hubo 20 empates, con una diferencia de apenas dos goles a favor del Rebaño en el total. En los últimos diez cruces también se repite esa paridad, con triunfos repartidos para ambos lados y varios empates en el medio, incluyendo el 2-1 de Pachuca en la ida de esta misma serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/11/2026
|Pachuca vs. Chivas
|2-1
|Liga MX
|29/08/2026
|Pachuca vs. Chivas
|1-1
|Liga MX
|10/01/2026
|Chivas vs. Pachuca
|2-0
|Liga MX
|03/11/2025
|Pachuca vs. Chivas
|0-1
|Liga MX
|23/02/2025
|Chivas vs. Pachuca
|2-1
|Liga MX
|19/10/2024
|Pachuca vs. Chivas
|0-2
|Liga MX
|13/04/2024
|Pachuca vs. Chivas
|0-1
|Liga MX
|24/09/2023
|Chivas vs. Pachuca
|0-0
|Liga MX
|12/02/2023
|Pachuca vs. Chivas
|1-1
|Liga MX
|31/07/2022
|Chivas vs. Pachuca
|0-0
|Liga MX
Horario del partido
- México: 19:07 hs
Por dónde ver el partido
- México: Amazon Prime Video
- Estados Unidos: Fubo, Telemundo
Todos los partidos de los cuartos de final
- Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, final 2-1
- León vs. Cruz Azul — jueves 26 de noviembre, final 0-4
- Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, final 2-2
- Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, final 0-2
- Cruz Azul vs. León — domingo 29 de noviembre, 21:00 hs
En síntesis
- Chivas y Pachuca se enfrentan este domingo 29 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por Amazon Prime Video.
- Chivas llega tras caer ante Pachuca 1-2.
- Pachuca llega tras vencer a Chivas 2-1.