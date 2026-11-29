Chivas y Pachuca se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Akron, por los cuartos de final de la Liga MX. Los detalles de la televisación.

Chivas recibe a Pachuca este domingo 29 de noviembre desde las 19:07 hora de México. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX, se disputará en el Estadio Akron. Chivas llega con la obligación de dar vuelta la serie después de perder en la ida, y el Akron se perfila como un caldero para un Rebaño que no tiene margen de error. Pachuca, en cambio, puede manejar la eliminatoria con la ventaja en el bolsillo.

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Un triunfo simple le alcanza al Rebaño para forzar un desempate, pero si Pachuca anota puede complicarle todos los números. La serie quedó abierta y este partido define quién avanza a semifinales.

La actualidad de ambos equipos

Chivas llega golpeado tras caer 2-1 como visitante en la ida ante este mismo rival, un resultado que lo obliga a jugar hacia adelante desde el arranque en su cancha. El local sabe que no alcanza con ganar de cualquier forma: necesita además cuidar la diferencia de gol si el marcador global queda ajustado.

Pachuca llega en una posición cómoda después de haberse impuesto 2-1 en la ida. Los Tuzos pueden jugar con la tranquilidad que da la ventaja, aunque saben que una visita al Akron nunca es sencilla y que un resultado adverso ajustado también los dejaría afuera.

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El historial entre Chivas y Pachuca

El historial entre ambos está muy parejo: de 58 enfrentamientos, Chivas ganó 21, Pachuca 18 y hubo 20 empates, con una diferencia de apenas dos goles a favor del Rebaño en el total. En los últimos diez cruces también se repite esa paridad, con triunfos repartidos para ambos lados y varios empates en el medio, incluyendo el 2-1 de Pachuca en la ida de esta misma serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/11/2026 Pachuca vs. Chivas 2-1 Liga MX 29/08/2026 Pachuca vs. Chivas 1-1 Liga MX 10/01/2026 Chivas vs. Pachuca 2-0 Liga MX 03/11/2025 Pachuca vs. Chivas 0-1 Liga MX 23/02/2025 Chivas vs. Pachuca 2-1 Liga MX 19/10/2024 Pachuca vs. Chivas 0-2 Liga MX 13/04/2024 Pachuca vs. Chivas 0-1 Liga MX 24/09/2023 Chivas vs. Pachuca 0-0 Liga MX 12/02/2023 Pachuca vs. Chivas 1-1 Liga MX 31/07/2022 Chivas vs. Pachuca 0-0 Liga MX

Horario del partido

México: 19:07 hs

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Por dónde ver el partido

México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Estados Unidos: Fubo, Telemundo

Todos los partidos de los cuartos de final

Pachuca vs. Chivas — jueves 26 de noviembre, final 2-1

León vs. Cruz Azul — jueves 26 de noviembre, final 0-4

Atlas vs. Toluca — sábado 28 de noviembre, final 2-2

Club América vs. Monterrey — sábado 28 de noviembre, final 0-2

Cruz Azul vs. León — domingo 29 de noviembre, 21:00 hs

En síntesis

Chivas y Pachuca se enfrentan este domingo 29 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por los cuartos de final de la Liga MX. El partido se transmitirá por Amazon Prime Video .

. Chivas llega tras caer ante Pachuca 1-2.

llega tras caer ante Pachuca 1-2. Pachuca llega tras vencer a Chivas 2-1.