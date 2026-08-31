El defensor uruguayo tiene una oferta importante desde el Viejo Continente y su deseo es dejar México para cumplir su sueño.

El Club América pasa por su mejor momento en esta temporada: está invicto y es líder de la Liga MX, además de mantener vivo el sueño de alcanzar la gran final de la Leagues Cup. Para conseguirlo, las Águilas deberán superar esta semana a Rayados de Monterrey en un duelo que promete ser de alto voltaje.

Publicidad

Encuesta¿Al América le alcanza para ser campeón? ¿Al América le alcanza para ser campeón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Mientras el equipo de Guillermo Almada continúa peleando por los objetivos deportivos, la directiva también trabaja en el mercado de pases. Los dirigentes siguen en la búsqueda de conseguir nuevos refuerzos antes del cierre de la ventana, especialmente porque el entrenador uruguayo ha manifestado en reiteradas ocasiones que todavía considera que al plantel le faltan jugadores.

Pero en Coapa también existía el temor de perder a algunas de sus principales figuras, especialmente porque desde clubes de las grandes ligas europeas comenzaron a preguntar por varios futbolistas del plantel. Después de confirmarse que Brian Rodríguez continuará en el América pese a la importante propuesta que recibió del Ajax, ahora otro jugador podría dejar el equipo.

Se trata de Sebastián Cáceres, quien nuevamente aparece en el centro de la escena por una posible salida. El defensor uruguayo hizo saber que quiere que se concrete su transferencia al Celta de Vigo, por lo que ahora resta conocer cuál será la postura definitiva de la institución azulcrema.

Publicidad

¿Cuánto dinero ofreció Celta de Vigo?

La última oferta informada por el defensor es de 8 millones de dólares por el pase, una cifra que ahora deberá ser analizada por la dirigencia americanista. Las Águilas tendrán que tomar una decisión mientras el equipo se encuentra disputando una instancia clave de la Leagues Cup.

La posible salida de Cáceres sería un duro golpe para Guillermo Almada ya que cuenta con un plantel muy corto y su baja podría complicar los planes del equipo en lo que resta de la temporada.

Publicidad

En sintesis