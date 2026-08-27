Cuando todo era color de rosas en Coapa con el nuevo ciclo de Guillermo Almada y los resultados que acompañaban, una situación cambiará los humos en el equipo. América vendería a dos titulares antes de la definición de la Leagues Cup, según se reportó hace instantes desde Coapa, poniendo en riesgo sus chances de campeonar.

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Gibran Araige, reconocido y fiable periodista de TUDN, destapó la noticia y aseguró que la directiva recibió dos ofertas suculentas de Europa por activos de su pertenencia. De acuerdo al corresponsal televisivo, las mismas serían muy difíciles de rechazar y por lo tanto, los futbolistas pretendidos están camino a salir de las ‘Águilas’.

El primero de los jugadores que sería transferido en los próximos días sería Sebastián Cáceres, por quien habría llegado una propuesta formal millonaria del Viejo Continente. El reportero apuntó que se trata de un club de la Liga Española, y más tarde Víctor Díaz pudo reafirmar que se trata del Celta de Vigo, mencionado días atrás.

El segundo de los buscados desde el futbol europeo y que dejaría el América en breve sería Brian Rodríguez, por quien todos apostaban que no se movería en el cierre del mercado. Aunque el cronista señaló no tener el equipo interesado, luego Carlos Ponce de León pudo informar que es el Ajax de Países Bajos, el cual no había sonado hasta aquí.

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Rodríguez y Cáceres, con pie y medio fuera del club [Foto: Imago]

En su último ‘stream’, Araige mencionó que ambos jugadores tienen la intención de que se les permita salir y que las autoridades del América estarían de acuerdo en hacerlo. La institución siempre manifestó que, siempre y cuando reciban propuestas acordes a sus pretensiones, no obligará a quedarse a nadie que no esté convencido de formar parte.

En caso de llevar a cabo las dos operaciones, las ‘Águilas’ traerían dos reemplazos además de otro fichaje extra que ya estaba estipulado sin contemplar estas salidas. Guillermo Almada está al tanto y trabaja par a par con los mandatarios y encargados del futbol para no sufrir cualquier baja que tenga el primer equipo en este tramo.

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Por otra parte, América buscará conservar un porcentaje de la ficha de ambos futbolistas en caso de venderlos a Europa. Celta de Vigo y Ajax son destinos ideales para cada uno respectivamente, y podrían re-transferirlos a futuro y dejarle otro ingreso adicional al club. Deportivamente, intentarán que no se sientan sus partidas dentro del campo.