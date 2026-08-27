El defensor uruguayo habló sobre su futuro luego de la clasificación de Las Águilas a las semifinales del certamen internacional.

América atraviesa un momento inmejorable. Las Águilas derrotaron 2-0 a Columbus Crew y consiguieron la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup, confirmando el gran presente que atraviesa el equipo en esta temporada.

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El conjunto azulcrema se encuentra en un enorme momento y mantiene intacta la ilusión de ganar todos los títulos por los que compite. Con grandes objetivos por delante, el plantel continúa enfocado en seguir avanzando y peleando en cada torneo.

Sin embargo, después de la victoria ante Columbus Crew, Sebastián Cáceres habló sobre una situación que podría generar incertidumbre en torno a su futuro. El defensor confirmó que existen propuestas que podrían sacarlo del América, aunque dejó claro que actualmente su principal prioridad está en el presente del equipo.

¿SALDRÁ DEL NIDO?🤯🦅



Sebastián Cáceres confirmó que existen propuestas para dejar al América, aunque aseguró que por ahora está completamente enfocado en el cierre de la Leagues Cup y en sus compañeros.🧐 pic.twitter.com/B4RITExQtt — Claro Sports (@ClaroSports) August 27, 2026

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Por ahora, el uruguayo aseguró estar completamente concentrado en la Leagues Cup, en sus compañeros y en los objetivos que tiene el club, dejando las posibles negociaciones en un segundo plano mientras América busca llegar hasta el final del certamen.

Cabe recordar que Celta de Vigo fue uno de los clubes que apareció entre los interesados en Sebastián Cáceres. El futuro del defensor podría tener novedades más adelante, pero por el momento su cabeza está puesta en las Águilas y en continuar peleando por todos los objetivos de la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar el América?

Tras conseguir la clasificación a las semifinales de la Leagues Cup, el América ya debe poner la mira en su próximo compromiso. Las Águilas volverán a jugar este sábado a las 19:00 horas, cuando enfrenten a Puebla por una nueva jornada de la Liga MX.

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