El excompañero del América que podría ayudar a Cáceres a llegar al Celta

El próximo martes 1 de septiembre se cierra el mercado de fichajes en España, por lo que el tiempo está por terminarse para que Sebastián Cáceres sostenga un acuerdo con el Club América para que lo dejen salir del equipo con rumbo al Celta de Vigo, porque hasta el momento las cosas no se han dado para que así sea.

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Desde hace ya unos días el conjunto español tomó la decisión de mandar una oferta de 8 millones de dólares para que el zaguero central se fuera. Ante ello, Sebas decidió externarle a la directiva la idea de emigrar al Viejo Continente, pero el monto no ha convencido a quienes toman las decisiones en el conjunto azulcrema.

El tema de que también sea complicado conseguir un jugador que pueda acoplarse a la zaga en tan poco tiempo, es uno de los impedimentos que tiene el conjunto para dejarlo ir. Además, hay que recalcar que lo mínimo que estaba pidiendo el cuadro azulcrema por el uruguayo eran 10 millones de dólares y aún falta.

¿Guiño al América?

Sin embargo, este lunes parece que el conjunto del Celta lanzó un guiño al América compartiendo una imagen de un “viejo amigo” que se hizo presente en el estadio para apoyar al conjunto español y se trataba precisamente de Néstor Araujo, quien antes de volver a México formó parte de esta escuadra y compañero en la central de Cáceres.

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Para algunos de los seguidores podría ser un recordatorio al América para que deje ir a Sebas, aunque hubo quienes incluso esperaban que firmaran al mexicano. Recalcar que esta podría ser esa “ayudita” para que el cuadro de Coapa contemple la posibilidad de que su jugador pueda buscar una oportunidad en el Viejo Continente como en su momento lo hizo Araujo.

En síntesis