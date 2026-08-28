Mientras que en el día de ayer era un secreto a voces que su salto al Viejo Continente era inminente, finalmente se cayó el pase de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo. El zaguero tenía avanzada su transferencia al futbol europeo, pero de un momento a otro quedó trunca la operación y no habría vuelta atrás en esa alternativa.

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En un principio, César Luis Merlo había adelantado que el equipo español había hecho una oferta de 8 millones de euros para comprar la ficha del marcador central al América. Esa propuesta era atractiva para la directiva azulcrema que, luego de recibir el visto bueno del futbolista, iba a proseguir para llevar adelante el negocio.

Sin embargo, según se reveló en TV Azteca esta noche, la posibilidad del traspaso quedó de lado cuando América realizó una contra-propuesta y Celta decidió no negociar. Las ‘Águilas’ buscaban mejorar la cifra que ingresaría al contado, la forma de pago y quedarse con un porcentaje del pase, pero no encontraron buena voluntad.

Celta no fichará a Sebastián Cáceres [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte de la señal, como la ventana europea cierra este martes no tenían tiempo para seguir intercambiando posturas. El Celta de Vigo advirtió la pasividad del América para conversar y negociar las cifras, y prefirió avanzar por otra opción del mercado más rápida de cerrar. Así, Sebastián Cáceres no se irá a la Liga Española.

Bajo estas circunstancias, al no haber otras propuestas, el jugador seguirá en las ‘Águilas’ pese a sus ganas de cumplir su sueño europeo. Lo único que podría hacer cambiar esa situación sería que de aquí al martes llegue otra oferta de allí por un valor similar y que le convenga al América. Siendo realistas, parece poco probable que todo suceda.

Sebastián Cáceres todavía tiene un año más de contrato vigente con el América: su actual vínculo finaliza a mediados del 2027. Si una vez cerrado este libro de pases no lograron venderlo, el club analizará acercarle una mejora contractual con extensión del mismo a largo plazo. El defensa tricampeón podría alargar su estadía en el ‘Nido’ más tiempo.