Lamentablemente, la mala suerte que vive el Club América Femenil con las lesiones terminó por afectar en esta ocasión a la recién llegada, Isa Haas. Luego de salir con un codazo en la cara tras la segunda jornada del Clausura 2026 ante Xolas. Esto generó descontento en primer lugar porque le ocasionó la salida a la brasileña y porque no hubo una expulsión tras la agresión.

Tomando eso en cuenta, hoy justamente el equipo azulcrema dio a conocer mediante sus redes sociales el reporte médico de la jugadora donde claramente se confirma lo que se temía, que fuera una lesión en la nariz, después de cómo salió en el carrito sin poder ponerse de pie por toda la sangre que empezó a perder en ese momento.

Parte médico de Isa Haas

Cabe resaltar que inmediatamente después de que salió fue llevada a un hospital cercano para su atención, por lo que de esa manera se dijo lo siguiente en el comunicado: “Derivado de un codazo recibido en el juego contra Tijuana, Isa Haas sufrió una fractura nasal y datos de conmoción, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”.

¿Cuándo regresaría a jugar con América Femenil?

Aunque no mencionan el tiempo que se llevaría esa lesión, especialistas han confirmado que para una recuperación total pueden ser hasta cuatro semanas de tratamiento. Y es que aunque no es grave el tema de la mandíbula que no se dice, fue también una parte afectada, es por ello que demora un poco más en este tema.

Es probable que con ello pueda estar lista para la Jornada 8 del presente torneo cuando visiten a Cruz Azul en el Estadio Centenario e incluso, para mayor tiempo de espera, donde es probable que use máscara especial para ello, podría regresar a medio torneo, es decir a la fecha 9 cuando reciban a Rayadas, por lo que todo depende de cómo avance.

En síntesis

La jugadora Isa Haas sufrió una fractura nasal y conmoción tras un golpe ante Xolas.

sufrió una y conmoción tras un golpe ante Xolas. El Club América confirmó que la futbolista brasileña será intervenida quirúrgicamente en los próximos días.

en los próximos días. Se estima que el regreso de Isa Haas ocurra entre la Jornada 8 y 9.

