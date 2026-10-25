Los simpatizantes de las 'Águilas' no se guardaron nada sobre la actuación del equipo esta noche.

América se chocó con un traspié totalmente inesperado en su regreso al Coloso de Santa Úrsula y desilusionó a su afición que copó el Estadio Azteca. Las ‘Águilas’ llegaban entonadas tras un par de goleadas, y nadie tenía en sus planes no solo una derrota sino en las formas que se dio. El cuadro azulcrema se llevó un fuerte golpe.

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Ante una inquieta audiencia en las gradas del templo, el conjunto de Guillermo Almada perdió por 2-1 como local ante Pachuca, justo el ex equipo del entrenador. Los ‘Tuzos’ venían siendo uno de los clubes de peor rendimiento en el campeonato, pero aún así lograron imponerse ante el América en su propia cancha.

Más allá de la derrota ante Pachuca, las Águilas continúan como superlíderes del Apertura 2026 y para colmo aún deben un partido pendiente por disputar. Sin embargo, la afición se marchó con mucha amargura por lo visto dentro del campo de juego y la presentación de su equipo. Muchos fanáticos quedaron preocupados.

Dentro de las repercusiones que tuvo la caída del elenco azulcrema ante los ‘Tuzos’, el nombre de un jugador se hizo tendencia en las redes sociales. A pesar del buen momento del equipo en la Liga MX, los simpatizantes no tuvieron piedad con uno sus futbolistas. Además, justo se trata de uno que venía en una levantada.

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Después del pitazo final del árbitro del partido, los usuarios condenaron a Érick Sánchez, tildándolo de ‘ciclo cumplido’. El volante del América había tenido un par de actuaciones destacadas en los últimos encuentros, y tampoco jugó del todo mal ante Pachuca. Sin embargo, su error en un gol rival lo mandó al frente ante su gente.

Érick Sánchez, apuntado por los fans [Foto: Getty]

Desafortunadamente, el ‘Chiquito’ no pudo evitar las críticas ni aportando 2 goles y 1 pase-gol en los últimos 3 juegos. Sánchez siempre fue respaldado por Guillermo Almada y su cuerpo técnico, pero no así por gran parte del público americanista. Muchos lo han tomado de punto y hoy ya lo señalan en cualquier contexto dado.

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Mientras algunos aficionados lo defendían por sus recientes positivas muestras de recuperación, otros tantos pidieron su salida del equipo o por lo menos su suplencia. Además, otra parte del público azulcrema exigió que de mínima no vistiera más en ningún momento el gafete de capitán del América, como le tocó en un rato.

Las críticas de los usuarios Érick Sánchez post América vs. Pachuca:

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