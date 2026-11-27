Betis y Rayo Vallecano se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio de La Cartuja, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Betis recibe a Rayo Vallecano este sábado 28 de noviembre desde las 07:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de La Cartuja. El Betis se metió en la pelea por Europa y quiere aprovechar la localía para no perderle pisada a los de arriba. Enfrente tendrá a un Rayo que llega golpeado y necesita frenar la caída antes de que se le complique más el año.

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Para el local es una chance de afirmarse en zona alta, mientras que el Rayo se juega no alejarse más del promedio de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Betis viene de rescatar un empate en el derbi sevillano y se mantiene cuarto con 27 puntos en 13 partidos, una campaña que lo tiene metido de lleno en la pelea por los puestos europeos. Antes de ese 1-1 había ganado dos seguidos, de visitante ante Elche y de local frente al Málaga, así que llega con confianza pese a no haber podido cerrar la última fecha con triunfo.

El Rayo Vallecano atraviesa un momento complicado: perdió sus dos últimos compromisos, de local ante Valencia y como visitante frente a Real Sociedad, y quedó 16° con 12 unidades. La única luz reciente fue el 3-0 que le metió al Celta a fines de octubre, un resultado que ahora necesita repetir para cortar la mala racha y despegarse de la parte baja de la tabla.

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El historial entre Betis y Rayo Vallecano

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes y el Betis saca ventaja con 14 triunfos contra 9 del Rayo, además de 15 empates, una diferencia que también se nota en los goles a favor, 55 contra 42. Es una rivalidad pareja en cantidad de empates pero con el Betis como el equipo que más veces se quedó con la victoria.

En los enfrentamientos más recientes no hubo grandes goleadas: desde 2022 se repiten los empates y los triunfos ajustados, con el 2-0 de Rayo Vallecano en marzo de 2024 como el resultado más contundente de los últimos años.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/02/2026 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 15/12/2025 Rayo Vallecano vs. Betis 0-0 Primera División 15/05/2025 Rayo Vallecano vs. Betis 2-2 Primera División 22/12/2024 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Primera División 17/03/2024 Rayo Vallecano vs. Betis 2-0 Primera División 02/09/2023 Betis vs. Rayo Vallecano 1-0 Primera División 15/05/2023 Betis vs. Rayo Vallecano 3-1 Primera División 08/01/2023 Rayo Vallecano vs. Betis 1-2 Primera División 03/03/2022 Betis vs. Rayo Vallecano 1-1 Copa del Rey 09/02/2022 Rayo Vallecano vs. Betis 1-2 Copa del Rey

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Horario del partido

México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Málaga vs. Athletic Bilbao — sábado 28 de noviembre, 09:15 hs

Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 11:30 hs

Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 14:00 hs

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis