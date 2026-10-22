En los momentos de éxito así como en los de mayor tensión, en el América siempre se ha cuestionado la tarea de Santiago Baños. Especialmente desde el lado de la afición, con hashtags que se han hecho tendencia, se expresó la disconformidad con su trabajo. Y el mismo múltiples veces estuvo caminando sobre la cornisa.

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Según informó RÉCORD en las últimas horas, el presidente deportivo podría dejar Coapa en diciembre, si se cumplen ciertas condiciones desfavoraboles para el mandamás. Santiago Baños está aferrado a su cargo y nunca ha pensado en dar un paso al costado, pero cada vez tiene menos poder y autonomía dentro del Club América.

De acuerdo a lo apuntado por Carlos Ponce de León, Ferrán Reverter quería desde un principio cesar al directivo y reemplazarlo con Xavier Budó en sus mismas funciones. El director general de Controladora Deportiva Águilas, desde el cual surgen las principales decisiones institucionales, nunca fue un acérrimo fan de la labor de Baños.

Se supo la situación de Santiago Baños [Foto: Getty]

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Sin embargo, indicó la fuente en cuestión, Emilio Azcárraga le pidió que le dé seis meses de revisión, adjudicando que Baños es uno de los mejores en su tarea en la Liga MX. El benefactor del América tiene un gran vínculo con el presidente deportivo actual, y buscó convencer a Ferrán Reverter de una “última oportunidad” para él.

De esta manera, en base a lo reportado por el periódico y su cronista, si América no es campeón del Apertura 2026, Baños quedaría desprotegido y podría ser corrido. Más allá del que parece haber sido un buen mercado de fichajes de verano de las ‘Águilas’, si otra vez vuelven a fracasar en Liguilla todo ello habrá sido en vano.

Bajo estas circunstancias, la continuidad del PD depende de la directiva española, que se quitó de encima a muchos de los ‘hombres de confianza’ de Santiago Baños. Si Reverter y su equipo no encuentran respuestas de un equipo que pelee el título de verdad en este semestre, el presidente deportivo no seguirá en el 2027.

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En este sentido, lo único que podría sostenerlo en el puesto sería volver a ganar un título y con el involucramiento directo de los jugadores que trajo en la última ventana. Tras casi un año y medio donde todo se le ha venido en contra, Santiago Baños tiene la ‘última bala’ para evitar que lo inviten a irse del Club América de una vez.