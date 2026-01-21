Luego del partido de fin de semana ante Atlético de San Luis, André Jardine dejó en claro que Víctor Dávila no sería el jugador sacrificado para que llegara el nuevo refuerzo y se abriera esa plaza de No Formado en México, sino que su lugar lo tomaría Raúl Zúñiga, quien apenas ha disputado un semestre en la plantilla azulcrema.

Publicidad

Publicidad

El chileno hasta el momento ha recibido oportunidades por parte de André Jardine, pero no ha dado los resultados. Mismo caso que Rodrigo Aguirre, en el caso del “Búfalo” ha sobresalido con la Selección de Uruguay, pero las lesiones no lo han dejado en paz y aunque se pretendía que fuera la opción ante la ausencia de Henry Martín se ha mantenido al margen.

Es por ello que ahora que se reveló que la directiva ya le había notificado a “La Pantera” que no entraría en planes se cuestionan qué es lo que han hecho los demás que les da la posibilidad de seguir. El tema aquí es que los números no los respaldan y es que el chileno de 385 minutos disputados sólo ha conseguido una anotación.

¿Por qué dejar ir a Raúl Zúñiga?

En el caso de “Búfalo” en mil 101 minutos consiguió 4 anotaciones; finalmente en 745 minutos de Zúñiga ha sumado tres tantos y una asistencia. Si bien no es lo ideal, el colombiano es al que mejor le ha ido. Justo ahí viene el problema en la directiva, que el más eficiente de ellos tres puede encontrar mejor lugar y ser mucho más barato.

Publicidad

Publicidad

El salario que percibe Dávila y Aguirre es más alto y debido a sus números es poco probable que puedan acomodarlo en algún conjunto, algo que sí podría ocurrir con “Pantera”, por lo que es ahí donde nace la decisión en el equipo de que sea él quien salga en este semestre, aún cuando es poco el tiempo que ha estado.

ver también Necaxa lanzaría oferta por el gran fichaje que buscaba el Club América para el Clausura 2026

En síntesis