Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado el Club América es que no ha podido conseguir los refuerzos necesarios para tener una mejor plantilla este Clausura 2026, incluso cuando estamos por llegar a la Jornada 4 del torneo. Mucho de ello, se debe a que los jugadores a los que les deberían dar salida no han querido irse.

Esto ha hecho que las plazas para No Formados en México estén completas y tengan que negociar de la mejor manera para llegar a un acuerdo con los jugadores, así como en su momento pasó con Javairo Dilrsoun y ahora con Igor Lichnovsky, quienes sólo quedándose fuera de la plantilla pudieron hacer que un nuevo extranjero llegara.

Necaxa va por Bruno Zapelli

Sin embargo, Necaxa apenas este martes dio a conocer la noticia de que había liberado una plaza debido a la salida de Raúl Sánchez, por lo que ahora estarían en busca de uno de los fichajes que sonaba para ser el ideal en el América; Bruno Zapelli. Así lo confirmó el periodista de Radio Fórmula, José Luis Cuevas y podrían quedarse con él.

La misma fuente confirmó que “Hace semanas, Necaxa tenía vistos futbolistas en Brasil. Zapelli, que tratan de colocar en América había sido ofrecido”. Aunque no confirma que esta transacción se vaya a dar. Ellos tienen la oportunidad, ya que en el Nido se confirmó que no irían por él, además tienen el espacio de NFM que les permitiría ficharlo.

Para la afición de las Águilas, Zepelli era el refuerzo ideal, ya que tenía un buen cartel en Brasil, sin embargo, ahora estarían apostando por la llegada de Raphael Veiga, que en caso de no concretarlo y si Necaxa logra cerrar a Zapelli sería un grave error de la directiva el haber desaprovechado esa oportunidad por la que va el próximo rival de los azulcremas.

