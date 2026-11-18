Durante las últimas semanas, no se platicó de otra cosa que de la presunta llegada de Santiago Baños a la presidencia deportiva de Tigres. En medio de una crisis institucional que vive el equipo de Nuevo León, el nombre del directivo azulcrema no tardó en imponerse. Incluso se mencionó negociaciones o pláticas entre las partes.

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Muchos periodistas y protagonistas se expidieron en este tiempo sobre la posibilidad de este intercambio de autoridades. Ahora bien, faltaba el hombre en cuestión: el propio directivo salió a hablar sobre su futuro en el América y esa chance de Tigres que trascendió. Lo hizo en una entrevista mano a mano con Marc Rosas.

En la nota que brindó este miércoles, Santiago Baños desmintió que lo hayan llamado de los ‘Felinos’ y descartó la chance. El mandamás del futbol del América se burló de los reportes que surgieron recientemente sobre el cuadro regio y aseguró que no se irá allí. Tigres tendrá que seguir buscando opciones en otros lados.

Baños no se mueve del América este invierno [Foto: Getty]

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Dentro de esta misma línea, el presidente deportivo del América confirmó que se imagina trabajando mucho tiempo más en el Nido, si bien señaló a muchos que lo quieren correr. Santiago Baños manifestó que cuenta con el apoyo de toda la cúpula de la institución y que no tiene prisa en cambiar de aire en lo que respecta a su profesión.

“Tus amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre, que me voy en junio, decirles que igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, estoy feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan ‘oye, gracias, terminó tu ciclo’. Ni Tigres ni nada, no ha habido ofertas de otros lados, no pienso en irme”, expresó Santiago Baños durante la entrevista que se organizó para estos fines.

De esta manera, el cuestionado dirigente del América ratificó que estará al frente del armado del plantel del 2027, con el desafío de seguir mejorándole el equipo a Guillermo Almada. Baños se la jugó quitando del camino a André Jardine y ahora debe sustentar el proyecto con contrataciones que sigan jerarquizando al grupo para ganar títulos de nuevo.