Lo que pudo haber sido un fichaje histórico terminó siendo un capítulo que quedará en el olvido, con la confirmación del América de la salida de Raphael Veiga. El brasileño pudo haber marcado una época en las ‘Águilas’, pero no pudo tener el éxito que muchos esperaban y acabará marchándose por la puerta de atrás.

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El volante sufrió una lesión que lo marginó del resto de la temporada del América, y ya no volverá al país tras irse a Brasil a recuperarse. Raphael Veiga voló a su país para completar la rehabilitación con especialistas conocidos, pero por los plazos no llega a regresar al club este año. Por ello, ya puso fin a su etapa Coapa.

La relación laboral entre el jugador y las Águilas era una cesión que expiraba a fin de año, y América no ejecutará la opción de compra dadas las circunstancias. En ese contexto, Palmeiras lo repatrió pero allí no se quedaría en 2027. El futuro del mediocampista no estará en México, pero tampoco en el equipo que es dueño de su pase.

Rapha Veiga ya no se queda en el Ame [Foto: Getty]

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Ahora bien, pese a que aún tiene contrato vigente con América hasta el 31 de diciembre y en Palmeiras a largo plazo, hay otro club que tendría apalabrado su fichaje. Según reportó ESPN Brasil en las últimas horas, la representación de Raphael Veiga habría entablado conversaciones externas con otro cuadro del mismo país.

De acuerdo a la información de la cadena televisiva internacional, Santos de Brasil sería el próximo equipo del futbolista que está despidiéndose del América. El equipo donde es capitán la leyenda Neymar Jr está muy interesado en hacerse de los servicios de Veiga, y tendría avanzada su llegada. ‘Rapha’ se quedaría en su lugar natal.

El paso de Raphael Veiga por el Club América de México dejó 5 goles y 8 asistencias en 35 partidos disputados con los colores azulcremas. Su experiencia en la Liga MX fue de mayor a menor y finalizó con un sinsabor. Santos podría ser, a sus 31 años, recién el quinto equipo de toda su carrera profesional. En el Nido ya miran hacia adelante.