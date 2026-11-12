Se podría decir que, ‘desgraciadamente’, Tigres aún no culminó su participación en el Apertura 2026, pues se encuentra eliminado pero debe completar el calendario. Ahora bien, como no tienen más objetivos por pelear en este semestre, han comenzado a planificar la próxima temporada y todo lo que viene por delante.

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Mientras un departamento se ocupa de analizar posibles alternativas de fichajes, los cañones principales están puestos en el puesto de DT. Lo que no pudo resolverse cuando se despidió a Guido Pizarro se fue retrasando y quedó como tarea pendiente para el invierno. Y en este momento es la prioridad absoluta de la institución.

Sabido es que al final de esta campaña, Víctor Manuel Vucetich regresará a sus tareas de vicepresidente deportivo. El ícono del futbol mexicano había llegado a Tigres para realizar esa función, pero la imposibilidad de traer rápido un timonel lo llevó a quedar de ‘interino’. No obstante, ese desempeñó llegará a su desenlace este mes.

Víctor Manuel acaba su ciclo de técnico [Foto: Getty]

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En este sentido, hay una novedad de último momento que hará calmar la ansiedad de la afición auriazul. De acuerdo a lo indicado por Multimedios Deportes, el club puso fecha del anuncio del nuevo entrenador. La directiva de Tigres se diagramó plazos y reveló el día en que se sabría la resolución de esa cuestión crucial.

Según lo anticipado por el reconocido portal, el lunes 23 de noviembre se comunicará en rueda de prensa la novedad del director técnico para el Clausura 2027. Además de dar a conocer qué pasará con el banquillo, en esa conferencia pública la directiva también respondería preguntas sobre la conformación de la siguiente plantilla.

Por otra parte, el sitio destapó también que, una vez disputado el último partido en esta Liga MX (ante el América), los jugadores quedarán licenciados hasta el 9 de diciembre. Esta última sería la fecha en la que reportarán para comenzar la pretemporada, renovando energías e ilusiones de tener un año próximo mucho mejor que este.