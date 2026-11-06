Luego de no haber podido dar el salto directamente desde Argentina, el América le permitió llegar a Europa a Guido Rodríguez. El mediocampista supo lucirse en el futbol mexicano, y esa vidriera que consiguió lo llevó a las grandes ligas. De no ser por las ‘Águilas’, quién sabe qué hubiese sido de su trayectoria, quizás lejos de la elite.

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Desde su salida de la Liga MX, Guido Rodríguez ha vestido las camisetas de Real Betis en España, de West Ham en Inglaterra y de Valencia otra vez en España. Ahora bien, luego de siete años estaría próximo a volver al continente y abandonar el futbol europeo. El volante y su familia cambiarían el rumbo de sus vidas otra vez.

La mala noticia en este caso para el América es que su regreso a este lado del océano no sería para fichar en las Águilas. De hecho, ni siquiera es que retornaría a México, donde también vistió tiempo atrás la playera de los Xolos de Tijuana. Su destino sería en Sudamérica, para volver a una zona de confort y cerca de sus seres queridos.

Cabe recordar que Guido Rodríguez ya había expresado estar a disgusto con Javier Aguirre en Valencia de manera pública, anticipando un irremediable final. El experimentado mediocentro lo liquidó a su propio DT, mostrándose molesto por su propuesta futbolística. Y en el mercado de invierno estaría sentenciada su partida de España.

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De acuerdo a la información de Radio Continental, reconocida cadena argentina, Guido Rodríguez estaría negociando para arribar a River Plate en 2027. El ‘Millonario’ perderá a Fausto Vera a quien se le vence el contrato, y busca a otro argentino para reemplazarlo. El ex América sería el elegido del poderoso club sudamericano.