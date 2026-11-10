El 'Colchonero' y las 'Águilas' revelaron los emblemas que los representarán en una cita histórica.

El Atlético Madrid y el Club América, dos de las instituciones deportivas más grandes del planeta en la actualidad, entregarán un momento histórico a los futboleros. Este fin de semana, sus glorias protagonizarán lo que es comúnmente conocido como un“duelo de leyendas”, en un reencuentro de reconocidos emblemas.

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Este evento está enmarcado en una iniciativa de Never Say Never, una promotora deportiva que trabaja creando espectáculos futbolísticos con ex-jugadores históricos. Será el primer juego entre figuras de ambos equipos con el aval de los clubes, lo cual escribirá una página más en la rica historia de estos gigantes del mundo.

La idea de la organización de esta exhibición es que haya un ganador. Se disputarán dos tiempos de 40 minutos, y el equipo que se imponga entre ambas etapas se consagrará vencedor. Si al cabo del complemento el resultado está igualado, todo se desempatará por medio de una tanda de penales, buscando coronar al campeón.

Los convocados del Atlético Madrid para el duelo de leyendas:

Porteros:

Moyá.

Sergio Asenjo.

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Defensas:

Diego Godín.

Iván Amaya.

Jesús Gámez.

Juanfran.

Juan Miranda.

Mediocampistas:

Mario Suárez.

Ignacio Camacho.

José Movilla.

Raúl García.

José Jurado.

Augusto Fernández.

Fran Mérida.

Delanteros:

David Villa.

Radamel Falco García.

Maximiliano Rodríguez.

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Los convocados del Club América para el duelo de leyendas:

Arqueros:

Adolfo Ríos.

Adrián Chávez.

Defensores:

Miguel Layún.

Francisco Javier Rodríguez.

Aquivaldo Mosquera.

Ricardo Rojas.

Óscar Rojas.

Mediocampistas:

Germán Villa.

Jesús Molina.

Rubens Sambueza.

Osvaldo Martínez.

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Delanteros:

Cuauhtémoc Blanco.

Luis Roberto Alves.

Oribe Peralta.

Salvador Cabañas.

Claudio López.

Luis Hernández.

¿Cuándo y dónde se juega el duelo de leyendas de Atlético Madrid vs. América?

El esperado evento entre las glorias del club español y del club mexicano se celebrará el próximo domingo 15 de noviembre a las 18.00 horas del Centro de México. La cita está contemplada para tener su desarrollo en el Estadio Cuauhtémoc, la casa del Puebla, en territorio mexicano. Las figuras del ‘Colchonero’ serán visitantes en este gran espectáculo deportivo.

Puebla aguarda por las leyendas de Atleti y América [Foto: Getty]