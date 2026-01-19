El Club América no la está pasando nada bien en este arranque del torneo Clausura 2026, por lo que el parón en la Liga MX para los duelos amistosos de Selección Mexicana les viene bien para replantear los objetivos, pero sobre todo, para que algunos de los jugadores con los que aún no han podido contar puedan reponerse de sus molestias.

Uno de los principales problemas que está registrando el equipo de Coapa es precisamente la falta de gol. Las ausencias de los delanteros, de los volantes y de los extremos han hecho que el equipo no consiga ninguna anotación en los tres partidos consecutivos. De esta manera, recuperarlos hará que el equipo se pueda mostrar mejor.

Los lesionados del América

De los lesionados que hasta ahora tiene André Jardine están Dagoberto Espinoza, Henry Martín, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas; simplemente los últimos tres son una pieza fundamental en el ataque para poder lograr el cometido. El proceso de cada uno se está llevando poco a poco, pero no han podido tenerlos en los duelos anteriores.

A esto se le suma que en el duelo ante Pachuca tampoco pudieron contar con Rodrigo Aguirre, quien sí estuvo contra San Luis, sin embargo, se reveló que también tuvo una molestia muscular que lo dejó fuera de la titularidad. Ante ello, optó por Víctor Dávila y luego Raúl Zúñiga, por lo que no fueron decisivos ante la oportunidad.

¿A quiénes recuperaría?

Ahora con el regreso de la Jornada 4 el próximo 31 de enero, las Águilas podrían tener ya listos a por lo menos dos de estos cinco lesionados; el “Chiquito”, el “Búfalo” y Zendejas podrían ser los que recupere para este duelo ante Necaxa, pero todo dependerá de cómo es que vayan evolucionando en cada uno de los entrenamientos.

En síntesis