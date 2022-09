Mientras el mundo espera poder ver el año próximo un combate entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado, son varios los peleadores que están al acecho esperando tener ellos la oportunidad de enfrentarse a alguno de los dos y conquistar esos cinturones que se reparten.

Por lo pronto, ninguno de los dos campeones tiene cerrada todavía una próxima pelea. Fury, dueño del cinturón del CMB, está negociando un megaevento en Reino Unido con el excampeón mundial Anthony Joshua como retador. Usyk, por su parte, podría exponer sus títulos de la AMB, la OMB y la FIB ante otro excampeón como Deontay Wilder.

Además de estos, quienes vienen desandando el camino de pelear por un título en la división de los pesados son Joe Joyce, quien este mismo sábado se impuso por nocaut en el undécimo asalto a Joseph Parker; y también Andy Ruiz, quien reinó durante seis meses en la categoría y que tuvo un buen regreso a los cuadriláteros el pasado 4 de eptiembre venciendo en decisión unánime a Luis Ortz.

El Rocky Mexicano despejó así las dudas que había dejado en la primera pelea que realizó tras perder en la revancha ante Joshua los títulos mundiales que actualmente pertenecen a Usyk. En aquella ocasión, el primero del año pasado, se había ido a la lona ante Chris Arreola y aunque logró revertir la situación y ganar por decisión unánime su presentación dejó mucho que desear.

Pero Ruiz ha mostrado un gran avance entrenándose con Alfredo Osuna y venciendo sin dejar lugar para las dudas al King Kong cubano, al punto que el propio Arreola, una de sus más recientes víctimas, le dio crédito para ir en busca de las peleas de campeonato. "Se vio bien. Honestamente, se vió muy, muy bien. Una vez que intercambia, gana. Cada intercambio que gana, sus manos son demasiado rápidas. El caso es que los intercambios duraron poco. Si hubiera tenido más intercambios, probablemente lo habría eliminado para el octavo”, le dijo a FightHype.

Así como se instaló la posibilidad de que Andy Ruiz enfrente a Deontay Wilder en su próxima pelea, siempre que este derrote a Robert Helenius el próximo 15 de octubre y no concrete después una pelea con Usyk; el Rocky Mexicano comenzó a mirar más de cerca la posibilidad de volver a pelear por un título mundial y Arreola no cree que conquistarlo le sea una misión imposible. “Tienes dos manos, puedes competir, no es tan difícil hombre. Especialmente alguien como Andy que lo ha estado haciendo toda su madita vida. Es fácil para él, es pan comido", aseguró.