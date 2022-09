Gilberto Zurdo Ramírez dijo no entender por qué Saúl El Canelo Álvarez sigue siendo tan tajante en su idea de no enfrentar a otros boxeadores mexicanos.

Canelo Álvarez tiene una serie de mandamientos innegociables que lo han llevado a convertirse en uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad, incluso después de su derrota en decisión unánime ante Dmitry Bivol. El valor y la seriedad con la que asume cada campamento de entrenamiento, la conciencia de tener una dieta saludable, el orden para mantener en privado lo que es privado lo han convertido en un campeón ejemplar.

Sin embargo, hay otro mandamiento que el tapatío respeta a rajatabla y que para muchos tiene muy poco sentido. Es el que ha manifestado ya en reiteradas ocasiones para bajarle el pulgar a cualquier posibilidad de enfrentarse a otro boxeador mexicano, por ser él quien como campeón mundial representa a México.

Gilberto Ramírez es uno de los compatriotas del Canelo que más ha buscado enfrentarlo en el último tiempo, especialmente cuando vio que este subió a las 175 libras, división en la que se desempeña, para enfrentar a Dmitry Bivol, precisamente quien será ahora rival del Zurdo por el campeonato mundial de la AMB.

Es por ello que puso en duda, de hecho dijo no entender, esa regla del campeón mundial indiscutible de peso súper mediano. “Es difícil. La gente quiere ver a dos mexicanos en el ring. No me importa quién es el rival. Yo quiero pelear y perseguir las peleas más grandes, como esta con Bivol. No sé qué quiere él (Canelo). Dice que representa a México, pero creo que como peleador tenemos que pelear con cualquiera", expresó en diálogo con DAZN.

Y agregó: "No entiendo los comentarios de Canelo Álvarez. No lo entiendo. La gente quiere ver a dos mexicanos en el ring, ¿no? Barrera vs Morales. La gente quiere ver ese tipo de peleas. Para mí, no me importa quien sea el rival. Quiero pelear con todo lo mejor, quiero pelear con cualquiera".