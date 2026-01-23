Callum Walsh vs. Carlos Ocampo: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver la pelea EN VIVO

Este viernes 23 de enero comienza la acción más esperada del año. Las veladas importante de boxeo se estrenarán con una cartelera histórica que servirá para darle inicio a la promotora Zuffa Boxing, liderada por el dueño de UFC, Dana White. En ese contexto, se podrá disfrutar de protagonistas de primer nivel que buscarán deslumbrar al mundo para obtener mejores oportunidades en el futuro.

Los boxeadores principales del día serán Callum Walsh y Carlos Ocampo. El irlandés y el mexicano se medirán en un duelo más que interesante en el peso mediano, aunque se espera que el joven europeo saque una diferencia considerable ante el púgil nacional.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount Plus de manera única y desde cualquier parte del mundo.

Cartelera completa de la pelea de Callum Walsh vs. Carlos Ocampo

Troy Nash vs. Jaycob Ramos | Peso ligero

– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Troy Nash vs. Jaycob Ramos

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Robert Meriwether III vs. Cesar Correa

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Emiliano Cárdenas vs. Marcus Harris

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Floyd Díaz vs. Guillermo Gutiérrez

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Omar Trinidad vs. Max Ornelas

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Julián Rodríguez vs. Caín Sandoval

– Transmisión: Paramount Plus

– Horario: a continuación de Misael Rodríguez vs. Austin Deanda

– Transmisión: Paramount Plus

¿A qué hora empieza la cartelera de Callum Walsh vs. Carlos Ocampo?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Callum Walsh vs. Carlos Ocampo según país

México: 17:00hs

Colombia – Perú: 18:00hs

Chile – Estados Unidos: 19:00hs

Argentina: 20:00hs

España: 01:00hs



¿Dónde ver la cartelera de Callum Walsh vs. Carlos Ocampo?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount Plus.